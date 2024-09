Viikon 39 kysymys – Pelastavatko vihreän siirtymän hankkeet kaupungin talouden?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Kaipaatko lounaalle kasvisvaihtoehtoja?

Näin vastasitte: Kyllä: 40 % Ei: 60 %

Vastauksia hyväksytty yhteensä 50. Poistettu 103 sarjavastausta samasta ip-osoitteesta.

Kyllä!

”Kasvisruuasta saa kokattua yhtä hyvää kuin liharuuasta.”

”Pyhäjärvellä on tosi helppo hankkia laadukkaita paikallisia kasviksia!”

”Hyvä niitä on olla tarjolla, jos haluaa kevyemmin syödä.”

”Haluaisin kasvisravintolan, jota pitää Alpo Aaltokoski.”

”Näitä on kaupoissakin tarjolla runsaasti. Ja voi voi, itse pitää lämmittää ja laittaa itse lusikalla suuhun. Voi sentään.”

Ei!

”En itse kaipaa, mutta alati kasvava määrä tuttavista haluaa.”

”Kasvisvaihtoehdot ovat yleensä pahanmakuisia.”

”Osaan valmistaa kasviksista ruokaa. Ohjeita löytyy netistä ja kirjoista. Hyvä ruoka, parempi mieli.”

”Nykyinen tarjonta riittää. Lounaalla on kuitenkin runsaat, monipuoliset salaatit.”

”Eipä ole mitään tarvetta, normi eväs riittää!”

Artikkelikuva: Unsplash