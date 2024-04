Harmonikasta intin soittokuntaan ja musiikkipedagogista Paasikon kenkiin

Pyhäjärvislähtöisen Mika Heinosen elämässä on lapsuudesta lähtien ollut vahvasti läsnä musiikki. Viime kesänä Mika astui tanssiorkesteri Finlandersin riveihin perustajäsen Lasse Paasikon jäätyä eläkkeelle. Perheenisä empi hetken lähtisikö mukaan suosittuun orkesteriin, koska tietäisi se myös poissaoloa kotoa, mutta vaimonsa kannustamana tarttui lopulta ainutlaatuiseen työtilaisuuteen.

Nimi: Mika Heinonen

Syntymävuosi: 1983

Ammatti: Muusikko/soitonopettaja. Instrumentteina piano, harmonikka ja laulu.

Perhe: Vaimo ja kaksi lasta.

Harrastukset: Ulkoilu ja kuntosali.

Suosikkipaikkani Pyhäjärvellä: Järvimaiseman ja luonnon äärellä.

Pyhäjärven eteläpäähän, Maaselänlahteen, perheensä toiseksi nuorimpana lapsena syntynyt Mika Heinonen vietti lapsuuttaan syrjäkylän rauhassa. Perheen isä työskenteli ammattiuransa metsurina ja äiti taas ravitsemusalalla sekä viisilapsisen perheen kotiäitinä.

– Sisaruksia minulla on neljä – kaksi siskoa ja kaksi veljeä. Tärkeimpinä muistoina lapsuudesta on leikit ja ajanvietto omien sisarusten, serkkujen ja kavereiden kanssa, Mika muistelee.

Koska kotipaikka sijaitsi syrjässä, pitkien kulkuyhteyksien vuoksi koulumatkat taittuivat taksin penkillä. Kovin tiuhaan ei muutenkaan kylillä luuhattu.

– Lapsuudessani myös kauppareissut usein ulottuivat vain kyläkauppoihin, silloin tällöin käytiin Pyhäsalmen keskustassa asioilla. Syrjäkylällä kavereita näki enimmäkseen koulussa ja vapaa-ajalla leikin sisarusten tai serkkupojan kanssa, joka asui noin kuuden kilometrin päässä.

Kun Mika siirtyi koulussa viidennelle luokalle, muutti perhe asumaan Ruotaselle, jossa nuorelle miehen alulle kavereita ja harrastusmahdollisuuksia riitti yllin kyllin. Kouluun oli lyhyt kävelymatka ja pyörällä pääsi polkaisemaan paikasta toiseen.

– Parhaimmat muistoni sijoittuvat lapsuus- ja nuoruusvuosiin Pyhäjärven maisemissa. Etenkin seurakunnan leirit rippikoululaisena ja myöhemmin isosena ovat jääneet vahvasti mieleen. Pidän Pyhäjärveä turvallisena ja rauhallisena paikkana, jossa asuu nykyäänkin paljon tuttaviani, nykyisin Heinolassa asustava Mika ajattelee.

Mikan takataskusta löytyy lähihoitajan sekä autonkuljettajan ammattitutkinnot, mutta nykyisin hänen pääammattinsa on kuitenkin muusikko sekä musiikkipedagogi, vaikkei se nuoruudessa ollutkaan ensimmäisenä ammattivalintana mielessä. Vaikutteita nykyiseen ammattiin mies on kuitenkin saanut jo varhain.

– Musiikki on ollut kotonani vahvasti läsnä pienestä saakka. Vartuin lapsuudenkodissa, jossa isä soitti harmonikkaa ja äitini kuunteli paljon musiikkia radiosta. Myös molemmat veljeni ovat harrastaneet harmonikansoittoa ja pikkusiskoni pianonsoittoa. Lähisuvussani on myös jonkin verran musikaalisuutta, joten jonkinasteisena verenperintönä sitä voinee pitää, Mika tuumii.

Musiikkiharrastus sai alkunsa harmonikasta ja onkin kantanut nykypäivään saakka monissa eri muodoissaan.

– Aluksi soitin harmonikkaa ja kävin kansalaisopiston harmonikkakerhossa opissa, kunnes nuoruusiässä mielenkiinto harmonikasta vaihtui kosketinsoittimiin – tosin harmonikka palasi kuvioihin aikuisiällä. Nuoruusaikana harrastelin musisointia paikallisessa ikätovereistani muodostuneessa Agonizer-yhtyeessä kosketinsoittajana.

Aikuisuuden kynnyksellä Mika alkoi tehdä myös tanssimusiikin parissa keikkoja.

– Nuoruudessa en vielä ajatellut musiikista sen kummemmin ammattia, vaan sellaiseksi se ajan saatossa alkoi hiljalleen hahmottua. Varusmiespalvelukseni suoritin Kainuun prikaatin soittokunnassa Kajaanissa vuonna 2004, jonka jälkeen esiintymiset tanssimusiikin parissa alkoivat muuttua ammattimaisiksi, ja myös into musiikkiin kasvoi entisestään ja halusin oppia siitä lisää, Mika kertoo.

Vuonna 2007 hän pääsikin opiskelemaan Jokilaaksojen musiikkiopistossa klassista laulua, pianon vapaasäestystä sekä suorittamaan niiden ohella teoriaopintoja.

– Musiikkiopiston silloisen rehtorin Kristiina Leskisen kehotuksesta innostuneena päädyin seuraavana keväänä hakemaan jatko-opintoihin, ja pääsinkin heti seuraavana syksynä opiskelemaan Jyväskylän Ammattikorkeakouluun pääaineenani pop & jazz -piano.

Kesällä 2008 Mika muutti Pyhäjärveltä opintojen sekä töiden perässä Jyväskylään.

– Ehkä alkuperäisenä ajatuksena mielessäni oli tuolloin käväistä Jyväskylässä vain suorittamassa opinnot ja muuttaa sitten takaisin Pyhäjärvelle, mutta toisin kävi – työt ja elämä vei mennessään muualle.

Opintojen myötä Heinonen valmistui musiikkipedagogiksi. Tänä päivänä hän työskentelee ammattimuusikkona sekä keikkojen ohella pianon- ja harmonikansoiton tuntiopettajana Lahden seudulla. Vuosien saatossa hän on työskennellyt monissa yhtyeissä ja lukuisten tunnettujen artistien taustalla muusikkona.

– Telkkarissakin on naama joskus vilahtanut soittaen orkestereissa useammassakin Tanssi kanssain -ohjelman jaksossa entisellä AlfaTV-kanavalla. Tärkeimpänä saavutuksena musiikin saralla pidän kuitenkin valmistumistani musiikkipedagogiksi sekä nykyistä pestiäni Finlanders-orkesterin kokoonpanossa, jossa soitan kosketinsoittimia, harmonikkaa ja laulan, Mika ajattelee.

Viime kesänä Finlandersin perustajajäsen kosketinsoittaja Lasse Paasikko suuntasi eläkkeelle, jonka myötä Mikalle avautui mahdollisuus suositussa tanssiorkesterissa. Miten Mika oikein lopulta päätyi Finlandersin riveihin?

– Tanssimusiikkigenressä piirit ovat yllättävän pienet. Isommilla tanssilavoilla on usein kaksi orkesteria esiintymässä samana iltana, ja tällaisilla keikoilla kohtasin useita kertoja myös Finlandersin. Yhteisten esiintymisiltojen myötä soittajat alkoivat tulla jossain määrin tutuiksi. Paasikko joskus kyseli minua tuuraamaankin Finlandersin keikoille, mutten niihin silloin päässyt muiden sovittujen keikkojen vuoksi. Viime keväänä Paasikon ilmoitettua orkesterille eläkkeelle jäämisestään, oli yhtyeen miehistö alkanut kartoittaa varteenotettavia vaihtoehtoja, joista minä olin yksi, Mika kertoo.

Lopulliseen valintaan Mika arvelee vaikuttaneen hänen monipuolisuutensa. Mikalle ei kuitenkaan ollut täysin itsestään selvää pakata välittömästi reissureppua ja suunnata suin päin keikkalavoille.

– Jouduin pientä pohdintaa käymään tovin aikaa, että lähdenkö orkesteriin mukaan vai en, koska olin tyytyväinen jo silloiseen työtilanteeseeni. Myös kaksi pientä lasta kotona pisti isän miettimään, että lähteäkö mukaan suosittuun orkesteriin, koska se tietää paljon matkustelua ja poissaoloja kotoa.

– Vaimon kannustamana kuitenkin päädyin tarttumaan ainutlaatuiseen työtilaisuuteen, joten tässä sitä nyt on viime kesästä asti soiteltu kyseisessä orkesterissa.

Alkuun takaraivossa kolkutteli ajatus, että miten yleisö mahtaa ottaa uuden jäsenen vastaan perustajajäsenen jäädessä pois.

– Toki se aluksi jännitti, mutta täytyy kuitenkin ymmärtää realiteetit, että ikuisesti ei voi kukaan töitä jatkaa – joskus täytyy jokaisen jäädä eläkkeelle, tai vaihtaa työpaikkaa ja antaa uusille työntekijöille tilaa. Tämä pätee alaan kuin alaan.

Paasikkoa Mika kuvailee monipuoliseksi muusikoksi. Pääinstrumenttiensa, pianon ja harmonikan, lisäksi hän on soittanut välillä myös puhallinsoittimia orkesterissa.

– Pianon ja harmonikan ohella toin tullessani myös orkesteriin lisää lauluvoimaa, joka oli oikein toivottu lisä. Isoihin saappaisiin astuttiin, mutta uskoisin että hyvin ne on täytetty. Yleisö onkin ottanut minut hyvin vastaan ja hyvä niin, eli keikkoja on luvassa jatkossakin, Mika iloitsee.

Tänä vuonna Finlanders viettääkin 40-vuotisjuhlavuottaan, joka näkyy luonnollisesti myös Mikan – isän ja muusikon – arjessa melko kiireisenä ajanjaksona.

– Matkalaukku on lähes koko ajan pakattuna. Keikkojen ohessa opetan parina päivänä viikossa harmonikan- ja pianonsoittoa. Kiireisten keikkaviikkojen kohdalla, olen joutunut hieman siirtelemään opetuksia sinne sun tänne, jotta ehdin kaiken tehdä.

Perinteisiä tanssikeikkoja on Finlandersilla juhlavuonna runsaasti luvassa, näiden lisäksi Mika kertoo, että ainakin pari konserttia on suunnitteilla heinäkuun lopulla. Aikaisemmin miehen kalenteri on täyttynyt myös tuurauskeikoista eri orkestereissa, mutta tänä vuonna Mika arvioi, ettei niille aikaa taida juurikaan jäädä.

– Kalenteri on melko täynnä merkintöjä. Aika ajoin joudutaan pistämään vaimon kanssa kalenterit vierekkäin ja suunnitellaan yhdessä menojamme; milloin toinen tarvitsee autoa, kumpi hakee lapset päiväkodista ja niin edelleen, Mika summaa.

Nykyisin Mika asuu perheensä kanssa Heinolan keskustan tuntumassa omakotitalossa. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi myös kaksi päiväkoti-ikäistä poikaa, viisivuotias esikoinen sekä kesällä kaksi vuotta täyttävä taapero.

– Heinola on myös Pyhäjärven tapaan melko pienehkö paikkakunta, mutta keikkoja ajatellen suhteellisen hyvä sijainniltaan – valtaosa keikoista sijoittuu Etelä-Suomeen. Koska tienpäällä tulee vietettyä paljon aikaa, kotona ollessani kaikenlainen perheen kanssa yhdessäolo on laatuaikaa.

Musiikin ohella Mika harrastaa ulkoilua, kuten kävelylenkkejä, juoksemista sekä pyöräilyä. Toisinaan suunnataan myös kuntosalille. Liikunnan vastapainoksi mies viihtyy myös sohvannurkassa rentoutuen.

– Leffoja ja sarjoja tulee myös seurailtua paljon telkkarin ja iPadin kautta suoratoistopalveluista. Muusikkona tietysti myös haaveilen aina uusista soittimista, harmonikoista ja kosketinsoittimista, joita tuleekin silloin tällöin päiviteltyä uusiin, hän hymähtää.

– Luonteeltani olen aika rauhallinen, tavallinen suomalainen mies, jolle parasta kesässä on järvimaisema ja sauna. Nautin omasta rauhasta, mutta toisaalta mukava höpötellä myös välillä kivojen ihmisten kanssa.

Vaikka Pyhäjärveltä poismuutosta onkin jo vierähtänyt 16 vuotta, pysyy kotikunta edelleen Mikan mielessä, ja perheen kanssa Pyhäjärvellä vieraillaan vähintään neljä reissua vuodessa.

– Toivoisin Pyhäjärvelle lisää teollisuutta ja myös muita työpaikkoja, jotka työllistäisivät tulevaisuudessa paljon ihmisiä, ettei paikkakunta pääsisi kuihtumaan, hän ajattelee.

Pyhäjärvellä asuu edelleen paljon Mikan tuttavia, ystäviä ja sukulaisia. Sisaruksista kolme asuu edelleen paikkakunnalla ja myös vanhemmat viettävät ansaittuja eläkepäiviään Maaselänlahden kotipaikalla.

– Pyhäjärvi on itselleni edelleen rakas paikka, jossa nykyään tulee käytyä harmillisen harvoin johtuen pitkästä välimatkasta. Omistan kotipaikan viereltä myös pienen maatilkun, jonne haaveilen rakentavani joskus pienen kesämökin.