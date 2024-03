Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Edellisen viikon kysymys:

Olisiko tasa-arvossa mielestäsi parannettavaa?

Näin vastasitte: Kyllä: 83 % Ei: 17 % (Vastauksia yhteensä 35)

Kyllä!

“Kyllä on parannettavaa ja todella paljon!“

“Ihan joka saralla KYLLÄ! “

“Todellakin on. “

“Naisten ja miesten palkkaero on 16 prosenttia miesten hyväksi, raskaussyrjintää esiintyy, maahanmuuttajat, sukupuolivähemmistöt. “

“Kyllä. Monessaki asiassa, mutta yks mitä ei paljoa huomioida on miesten roolit ja tasa-arvo. Kyllä naiset saavat olla vaikka mitä ja joka paikassa on naiskiintiöt ja niin edelleen, mutta miksi ei vieläkään suoda miehelle herkkyyttä, oikeutta olla heikko ja tunteva. Suu kiinni vaan pitää jaksaa ja punnertaa loputtomiin, näytellä vahvaa niin kauan, ettei enää jaksa. Nallekarkit sais mennä tasan joka suhteessa. “

“Niin kauan, kun jotakuta kiusataan, väheksytään tahi sorretaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tahi minkä tahansa syyn takia, on tasa-arvossa parannettavaa. “

“Piilosovinismi voi hyvin, vaikka ulkokuori muuta näyttäisi.“

“Nuoret perheet. Opettakaa lapsille arvostamaan jokaista ihmistä. Arvokkaana ja ainutlaatuisena. “

Ei!

“Suomi on tasa-arvoinen maa. “