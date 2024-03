Useat poliisiyksiköt Pajutiellä herättivät huolta – ”Poliisi varautui, ei piirittänyt”

Torstai-iltana Pajutiellä nähtiin usean tunnin ajan poliisin yksiköitä, joihin lukeutui myös panssaroitu poliisin ajoneuvo. Tilanne herätti paikkakuntalaisissa ihmetystä ja pelkoakin. Tiedustelimme Oulun poliisilta, mistä tilanteessa oli kyse.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta torstai-iltana ilmoituksen tehtävästä Pyhäjärven Pajutiellä, jonka myötä paikalla nähtiin useita poliisin yksikköjä. Tilanne asutusalueella herätti luonnollisesti alueen asukkaissa sekä muissa paikkakuntalaisissa kysymyksiä ja jopa pelkoakin. Selvitimme Oulun poliisin johtokeskusyksikön komisario Jouni Koivuselta, mistä tilanteessa oli kyse.

– Kysymys oli poliisin varautumistehtävästä. Joskus poliisi joutuu varautumaan tehtävälle suuremmalla resurssilla, kuin muille päivittäistehtäville. Tässä tapauksessa poliisi on varannut tehtävälle normaalista poikkeavaa kalustoa, mutta tehtävällä sitä ei ole tarvinnut käyttää, komisario kertoo.

Poliisilla oli tiedossaan, että poliisitoimenpiteen kohteena olevalla henkilöllä oli hallussaan luvallisia ampuma-aseita. Poliisin näkökulmasta tilanne eteni hyvin, eikä siitä aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

– Tilanne kesti kaiken kaikkiaan useamman tunnin ja tämä johtui resurssin siirtämisestä tehtävälle. Paikalla alussa olleet partiot joutuivat odottamaan muuta resurssia. Kun paikalla oli riittävä määrä resurssia, tilanne saatiin päätökseen nopeasti.

Perjantaiaamuna Pyhäjärven Sanomille kantautui huhuja syistä, jotka olisivat voineet vaikuttaa tilanteen syntymiseen. Poliisi ei kuitenkaan ottanut kantaa asiaan, koska tehtävän kohteena olleeseen henkilöön liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Poliisin yksiköitä oli niin Pajutiellä kuin Virpitielläkin. Toimituksen tietoon tuli, että tehtävällä olisi ollut mahdollisesti neljä poliisin yksikköä, ambulanssi ja myöhemmin myös karhuryhmä, pitääkö tämä paikkansa?

– Tehtävälle varattujen yksiköiden määrä on operatiivista tietoa, joten määriä en voi kommentoida. Tehtävällä ei kuitenkaan ole ollut karhuryhmää. Karhuryhmä on Helsingin poliisilaitoksen yksikkö. Paikalla on ollut vain Oulun poliisilaitoksen henkilöstöä, Koivunen tarkentaa.

Hän kertoo, että poliisilla oli kuitenkin tilanteessa käytössään panssaroitu poliisin ajoneuvo.

Komisario kertoo, että kyseessä oli poliisin varautumistehtävä, mutta tilanteesta on käytetty myös termiä piiritystilanne. Mitä siis tarkoittaa tässä tilanteessa poliisin varautumistehtävä?

– Tämä on taas niitä makuasioita, eli kuka mitäkin tarkoittaa milläkin termillä. Poliisin näkökulmasta tilanne oli sellainen, että varauduttiin sen jatkumiseen sekä poliisin oman työturvallisuuden varmistamiseen sekä sivullisten turvallisuuden takaamiseen, mutta tilanteesta ei loppujen lopuksi muodostunut isompia uhkakuvia tai sellaiset mitenkään konkretisoituneet. Eli poliisi varautui, ei piirittänyt, Koivunen kiteyttää.

Artikkelikuva: Lukijan kuva Virpitieltä torstai-iltaisesta tilanteesta.