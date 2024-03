Sopivan höperö lastentarhatätiksi

Kokkolalaissyntyinen Matti Luosa on asunut Pyhäjärvellä nyt kolmisen vuotta ja on viimein löytänyt työelämän paratiisin – ryhmäavustajan työ Hiisimuorin hoivassa lasten parissa pitää mielen virkeänä ja sopii leikkisälle miehelle. Elämän varrelle on sattunut traagisiakin kokemuksia, mutta Matti osaa silti ammentaa elämäänsä roimasti huumoria ja heittäytymistä.

Nimi: Matti Luosa

Syntymävuosi: 1962

Ammatti: Nyt olen ryhmäavustaja tarhassa. Minulla on moniakin ammatteja, kuten sorvari ja luonto-ohjaaja.

Perhe: Vaimo sekä poika perheineen Kokkolassa.

Harrastukset: Tällä hetkellä lukeminen.

Näin muuttaisin maailmaa: Jos olisin diktaattori, niin minä kieltäisin kaikki uskonnot. Ne tuottavat vain sotia ja ovat aiheuttaneet paljon pahaa. Kaikki saisivat uskoa niin, että jos jumala on totta, niin se ohjaa – ei siinä tarvita mitään uskonlahkoja. En tiedä, onko olemassa, mutta jos on, niin antaa sen ohjata.

Suosikkipaikkani Pyhäjärvellä: Koti.

Elokuussa 1962 Kokkolan Libeckin sairaalassa kätilöt lepuuttelivat hermojaan hetki ennen Matti Luosan syntymää – niin ainakin äiti on myöhemmin pojalleen kertonut.

– Äitini on kertonut, että ennen vanhaan kätilöt ovat juoneet Aperita-viinaa ennen synnytystä, etteivät olisi niin hermostuneita. Niin ne vetivät kätilöt Aperitaa silloinkin hetki ennen kuin minä olen syntynyt, Matti naurahtaa.

Matti syntyi perheensä esikoisena. Kaksi vuotta myöhemmin syntyi veli ja neljätoistavuotta myöhemmin taas sisko. Perhe asusti Kokkolassa vaatimattomassa talossa, jonka pihapiirissä asusti muutakin lähisukua.

– Kotipaikkani oli kalliolla, jossa minun äidilläni ja isälläni oli pieni talo, kuten myös isäni veljellä ja sitten oli pieni päätalo, missä mummu ja vaari asuivat. Ne olivat sellaisia vaatimattomia mökkejä. Ei ole ollut muistaakseni mitään lupaa edes silloin rakentaessa tehty, Matti arvelee.

Synnynkoti on edelleen pystyssä, vaikka pihapiiri onkin saanut uuden omistajan.

– Kun mummuni kuoli, niin serkkupoika osti tontin ja on kunnostanut rakennuksen siten, että siinä voi kesävieraat olla. Siellä pihassa on myös vanha sauna, mikä on ollut varmaan 40 vuotta käyttämättä ja serkkupoika meinaa senkin kunnostaa.

Matilla on jäänyt elävästi lapsuudesta mieleen eritysesti yksi kokemus sen traumaattisuuden vuoksi. Hän sairasti lapsuudessaan astmaa, joka meinasi käydä myös miehen kohtaloksi.

– Äiti vei minut Helsinkiin pahan astman vuoksi. Muistan kun äiti lähti, niin lähdin äidin perään ja hoitajat pitivät minua väkisin kiinni. Minä purin ja kynsin, huusin äitiä ja itkin, kun äiti lähti takaisin Kokkolaan. Olin siellä jonkun kuukauden ajan, olin silloin vain noin 2–3-vuotias. Se on jäänyt hyvin elävästi mieleen, Matti muistelee.

Matti valmistui vain 16-vuotiaana asentaja–koneistajaksi Kokkolassa, mutta ammattiin sopivaa työtä ei tuolloin ottanut löytyäkseen.

– Siihen aikaan ei päässyt konepajoille töihinkään, niin sitten olen ollut 18-vuotiaana Talohoito Oy:ssä huoltomiehenä. Sitten kävin armeijan.

Sittemmin Matti päätyi töihin Fox Wear -nimiseen firmaan, jossa vierähtikin kaikkinensa 27 työvuotta.

– Fox Wear teki teknisiä neuloksia. Päätuote oli sellainen viiltosuoja, jota käytetään metsureiden housuissa. Oli tuotteina kaikkea muutakin, kaivoksiin suodattimia ja tällaisia.

Loppuajasta Matti joutui lomautetuksi ja päätti suunnata aikuisiällä opintojen pariin Alajärvelle. Vuonna 2010 hän valmistui luonto-ohjaajaksi JAMIsta eli Järviseudun ammatti-instituutista.

– Luonto-ohjaaja voi tehdä paljonkin – joistakin opiskelijoista tuli esimerkiksi mehiläistarhaajia. Minulla se oli viedä ihmisiä luontoon ja laavuruokailuun, järjestää retkiä. Monet ottivat virkavapaata tullakseen opiskelemaan. Lastentarhantätejäkin oli minun kanssani samaa aikaa koulussa, Matti kertoo.

JAMIssa opiskelu oli mukavaa aikaa ja aika kului rattoisasti metsässä.

– Laavukokkaus oli se, mistä sain parhaat arvosanat. Kuukausi ja viikko oli lähiopiskelua ja muu etänä. Se oli niin mahtava koulu, että yritin jäädä luokalle, Matti vitsailee.

Muutettuaan Pyhäjärvelle tuli eteen täysikäännös työelämässä. Nykyisin mies toimii Ruotasen ryhmäperhepäiväkodissa ryhmäavustajana, vaikka alkujaan Matin suunnitelmissa olikin tähdätä eläkepäiville.

– Meinasin hakea eläkkeelle, mutta ei se lääkäri sitä minulle kirjoittanut. Menin sitten Ylivieskaan tuollaiseen Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, jonka kautta päädyin lastentarhalle. Ajattelin, että se tässä aivan on lähellä ja tykkään lapsista, nykyisin Ruotasella asusteleva mies kertoo.

Nyt hän on ollut toista vuotta kaikkinensa Hiisimuorin hoivassa. Ensin työkokeilussa ja elokuusta alkaen ihan virallisesti töissä, vaikkei alku aivan ruusuilla tanssien lähtenytkään käyntiin.

– Heti silloin tammikuussa olin kuukauden sairaslomalla, kun minulla tipahti silmästä verkkokalvo ja meinasi sokeutua. Minulla oli kuitenkin sen verran hyvä tuuri kirurgin mukaan, että verkkokalvo jäi keskeltä kiinni, niin ei mennyt näkö.

Terveysvaivat eivät ole päästäneet Mattia aikaisemminkaan kovin vähällä.

– Minulla puhkesi divertikkeli 2019, jonka vuoksi minulla oli avanne puolen vuoden ajan. Minähän meinasin kuolla siihen. Se oli hyvin ikävää aikaa, Matti kertoo.

Hoitovirhe pahensi tilannetta. Matti arvelee, että jos olisi päässyt sairaalaan heti, olisi avannepussiltakin vältytty.

– Parikymmentä päivää meni sairaalassa ja pari päivää teholla. Oli juhannus, kun olin ensimmäistä päivää teholla. Muistan kun heräsin siellä, että hoitajatkin sanoivat, kun olen sellainen vitsailija, että nyt suu kiinni, sinä olet vielä hengenvaarassa, Matti hörähtää.

Ollessaan työttömänä myös asentohuimaus vaivasi päivittäin, mutta sen Matti kertoo jääneen kokonaan pois, kun on saanut olla töissä ja liikkua lasten kanssa. Välillä päiväkodilta on suunnattu yhdessä retkelle Matin pihaan nuotion äärelle makkaranpaistoon.

– Kyllä lasten kanssa on mukavaa. Olen sanonutkin hoitajille, että tämähän on kuin paratiisi! Heillä ei ole samanlaista perspektiiviä kuin minulla. Fox Wear oli ikävä työpaikka, sinne vain juuttui. Tein siellä kymmenen vuotta yksin yövuoroa, niin ei se ollut kauhean sosiaalista. Nyt on täysi vastakohta sille.

– Eihän tämän parempaa työtä olekaan. Harmi, kun en heti silloin nuorena miehenä sitä vielä ymmärtänyt, Matti tuumii.

Kuinka sitten koko elämänsä Kokkolan vilskeessä asunut mies päätyi asumaan pieneen Pyhäjärven kaupunkiin reilu kolme vuotta sitten?

– Minä tuon emännän löysin netistä. Kun alettiin kirjoittelemaan, niin hän ajatteli silloin, että tuskin meille voi mitään suhdetta tulla, kun asun niin kaukana. Minä sitten sanoin, että no ei voi mitään – antaa sitten olla. Niin hän vaan jatkoi kuitenkin kirjoittelua ja tuli käymään Kokkolaan. Sitä sitten päädyttiinkin yhteen ja naimisiin, Matti hymyilee.

Hän kertoo, että jo entuudestaan hänellä on muutama yhtymäkohta Pyhäjärveen, joista toinen olikin päässyt jo kokonaan miehen mielestä unohtumaan.

– Facebookissa tuli juuri muistutus, että olen kymmenen vuotta sitten käynyt Pyhäjärvellä katsomassa erittäin harvinaista lintua punajalkahaukkaa ystäväni kanssa, joka on invalidi. Olin itse unohtanut jo kokonaan, hän kertoo.

Toinen yhtymäkohta tulee Matin suvusta ja yltää 1950-luvulle.

– Taidemaalaus. 1950-luvulla vaarini Veikko Luosa on ollut täällä Pyhäjärvellä reissutöissä paljon. Hän oli taidemaalari, Matti kertoo.

Matin olohuoneen seinällä on esillä vaarin maalaama taulu vuodelta 1956. Se on ensimmäinen Mooseksen kuva, jonka Veikko on koskaan maalannut.

– Näitä Mooseksen kuvia uskovaiset ostivat, minulla on ensimmäinen ja näitä vaari on tehnyt varmaan toistakymmentä. Siihen aikaan ihmiset ostivat tauluja ja muotokuvia. Hän oli taitava ja nopea, niin hän kerkesi eläessään tehdä toistatuhatta öljyvärimaalausta. Se on paljon.

Matti on itsekin harrastanut maalaamista ja kodin seiniä koristaa myös hänen teoksensa.

– Maalaamista en ole nyt oikein harrastanut, kun ei ole ollut inspiraatiota, mutta se on suvussa.

Harrastuksiin lukeutuu myös luonnossa liikkuminen ja retkeily, mikä on tänä talvena jäänyt kovien pakkasten vuoksi jalkoihin.

– Pilkkimisestä en ole ikinä tykännyt, se on ihan älytöntä hommaa! Minä palellun niin herkästi ja kun ei siitä reiästä mitään ikinä saa nostettua ylöskään, Matti nauraa.

Myös teatteriharrastus on kulkenut pitkään Matin mukana. Viime kesänä hän esiintyi Teatteri Kesäheinän estradilla, toissakesänä Kiuruvedellä ja sitä aiemmin kotiseudullaan Kokkolassa.

– Minua kysyttiin nytkin kyllä kesäteatteriin, mutta ajattelin pitää siitä lomaa tämän kesän, kun se sitoo paljon. Teatterissa ei ole ihan omilla alueillaan ja pääsee testaamaan itseään. Varsinkin nuo musikaalit ovat todella vaikeita, Matti tuumii.

Heittäytyminen ei kuitenkaan tuota ongelmia ja näyttämöllä on laulettu ja liikuttu käsikirjoituksen tahtiin, vaikkei se aina ihan nappiin ole mennytkään.

Matilla on yksi tietty saavutus elämässään, joka nousee ylitse muiden.

– Onhan se se, että on saanut tuon pojan aikaan – se nyt tulee mieleen ensimmäisenä, minun rakas poikani. Hänellä on myös lapsia.

Vaikkei Matti enää asukaan Kokkolassa, tulee siellä vierailtua vähintään kerran kuukaudessa tapaamassa perhettä.

– Pojan luona käydään ja syödään yhdessä. Isä ja äiti ovat eronneet, niin käyn myös heidän molempien luona. Äiti on jo vanhainkodissa, kun hänellä on dementia. Isäkään ei ole enää nuori ja komea, vaan pelkästään komea.

Myös vaimon lapset ovat osa Matin perhettä. Vaikka kaikki lapset ovatkin jo aikuisia, tulee aikaa vietettyä yhdessä.

– Vaimonkin pojat käyvät täällä meillä välillä ja sitten syödään porukalla ja pelataan lautapelejä. Vaimon tytär asuu kauempana, niin häntä nähdään harvemmin.

Matti kertoo olevansa hyvin eläinrakas ja kotona heitä viihdyttää kaikkineen kolme kollikissaa. Välillä otetaan mittaa toisista ja karvat pöllyävät, toisinaan sitten käperrytään syliin nukkumaan.

– Pyhäjärvi on ollut sinänsä ihan hyvä paikka olla. Kyllä kai sitä aina on kuitenkin vähän sidoksissa Kokkolaan, kun siellä on melkein 60 vuotta ollut. Ei minulla sinne pahemmin ole ikävä, kun tuleehan tuolla edelleen käytyä, eikä ole pitkä matkakaan.