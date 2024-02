Aaron ikuistaa ohikiitävät onnenhetket

Aaron Linna opiskelee Pyhäjärven lukiossa ja toimii opiskelujensa ohella 4H-yrittäjänä. Nuorelle yrittäjälle on tärkeää toteuttaa unelmaansa ja taltioida pienet yksityiskohdat sekä ohikiitävät onnenhetket pysyväksi muistoksi valokuviin.

Nimi: Aaron Linna

Syntymävuosi: 2006

Ammatti: 4H-yrittäjä sekä opiskelija

Perhe: isä, äiti ja viisi sisarta.

Harrastukset: Valokuvaus ja kuntosali

Näin muuttaisin maailmaa: Olisi rauhallista, eikä olisi sotia.

Suosikkipaikkani Pyhäjärvellä: Korhosenniemi. Siellä on tullut paljon käytyä kävelyllä, oltua ja kuvattua. Korhosenniemi on sellainen tärkeä ja mukava paikka.

Savonlinnasta syntyisin oleva Aaron Linna muutti perheensä kanssa Pyhäjärvelle Aaronin ollessa vain kerhoikäinen. Muistot elämästä ennen nykyiselle kotipaikkakunnalle muuttoa ovat siis ymmärrettävästi hieman hataria.

– Olen syntynyt Savonlinnassa ja asunut Pyhäjoella ennen kuin muutimme Pyhäjärvelle.

Aaronin perheeseen kuuluvat vanhempien lisäksi kaksi isoveljeä, kaksi pikkuveljeä sekä pikkusisko.

– Meidän perheemme on aika läheinen. Itselle on aina ollut tärkeää, että on sisaruksia. Heiltä on oppinut paljon, Aaron kertoo hymyillen.

Molemmat hänen vanhemmistaan ovat kotoisin Sievistä, mutta Linnojen muuttaessa paikkakunnalle asui Pyhäjärvellä jo entuudestaan sukua.

– Täällä asui meidän serkkumme, isäni siskon perhe. Päällimmäisenä nousee mieleen lapsuudesta kaikki sellaiset arjen pienet hetket. Kun asuttiin kirkolla, niin siellä tuli kyllä touhuttua ja leikittyä serkkujen kanssa metsässä. Minusta Pyhäjärvi on tosi kiva paikka – on luontoa, järvi, rauhallista ja turvallista, nuori mies kuvailee.

Nykyisin Aaron asuu omillaan Pyhäjärven keskustassa, mutta kun perhe asuu aika pienenkin ajomatkan päässä samalla paikkakunnalla, niin tulee sisaruksia ja vanhempia nähtyä enempikin.

– Ei Pyhäjärvi ole hirveästi niistä minun lapsuusajoistani muuttunut. Ehkä enemmän on vain itse oppinut tuntemaan ihmisiä, kun on kasvanut. Pienenä ei ole hirveästi tiennyt ihmisiä Pyhäjärveltä, paitsi silloiset kerhokaverit varmaan, mutta ei sitäkään enää muista, ketä he olivat, hän naurahtaa.

Aaron opiskelee Pyhäjärven lukiossa nyt ensimmäistä vuottaan. Kotikunnan lukioon oli helppo mennä, ja työksikin muodostunut harrastus vahvisti päätöstä pysyä lopulta Pyhäjärvellä.

– Kun valokuvaus alkoi enemmän ja enemmän kiinnostamaan, ei jotenkin halunnut hylätä sitä, kun näki potentiaalia, että Pyhäjärvellä on kysyntää kuvauksille. Ei sitten tehnyt mieli lähteä edes muualle. Ajattelisin, että isoissa paikoissa ei varmaan olisi kovinkaan helppoa saada näkyvyyttä omalle työlleen.

Pyhäjärven lukio on Aaronin mielestä mukavan pieni, ja on mukavaa, kun sieltä tuntee kaikki. Pieni lukio tarjoaa opiskelijoilleen myös yksilöllistä opetusta.

– Ylipäätään lukioon lähdin siksi, että en tällä hetkellä vielä tiedä täysin, mitä haluan tehdä isona. Sivutoimisena valokuvausyrittäjänä haluan toimia, mutta en osaa sanoa sen pidemmälle, että mitä sitä sitten, Aaron hymähtää.

Opiskelun ohessa saa myös aikaa miettiä sitä, mikä on se lopullinen suunta, mitä kohti mennä.

Rakas valokuvausharrastus poiki myös töitä ja Aaron toimii tällä hetkellä 4H-yrittäjänä.

– Aloitin jo pienenä kuusi vuotta kestävän Jokilatvan taidekoulun, jonka kävinkin sitten loppuun asti. Mutta jotenkin tuntui, että se maalaustaide, mitä minun ensimmäinen 4H-yritykseni käsitti, ei ehkä tuntunutkaan omalle.

– En oikein edes tiedä, mistä se valokuvaus sitten lopulta tuli niin vahvasti kuvioihin. Olen kyllä aina tykännyt kuvata puhelimella, mutta jossain kohtaa se alkoi kiinnostamaan sitten entistä enemmän, hän avaa.

Harrastuksia kahlattiin ja haettiin sitä omaa juttua. Maalaustaide onkin jäänyt täysin kelkasta ainakin toistaiseksi.

– Olen toki myös musiikkiopistossa myös käynyt. Eskarissa aloitin pianon soiton ja soitin kahdeksannelle luokalle asti. Lauluakin harrastin musiikkiopistossa kolme–neljä vuotta.

Perustaito jäi Aaronille pianonsoitossa lihasmuistiin. Musiikkiharrastuksen pariin oli luontevaa lähteä.

– Kun perheessä kaikki ovat alkaneet soittaa jotain soitinta, niin sitäkin kautta se soittoharrastus tuli mukaan. Se on jotenkin ollut normaaliasia meidän perheessämme, että jokaisella on jokin soitin. Äiti ja isäkin ovat harrastaneet soittoa nuorempana, Aaron kertoo.

Tänä päivänä Aaronin harrastuksiin ovat vakiintuneet kuntosali sekä valokuvaaminen. Valokuvaamisen saralta Aaron kertoo olevansa pääosin itseoppinut. Oppia on haettua muun muassa katsomalla YouTubesta aiheeseen liittyviä videoita, lukemalla alan kirjallisuutta sekä kokeilemalla niitä käytännössä.

– Haluan koko ajan kehittyä valokuvauksessa, seurailen muita kuvaajia ja yritän luoda enemmän sitä omaa tyyliä. Aluksi kuvasin oikeastaan vain sisaruksia, koska halusin opetella ja sain sitten laittaa myös niitä valokuvia esille omille sometileille, että on jotain, mitä näyttää, hän kertoo.

4H-yrittäjänä Aaron on toiminut noin nelisen vuotta. 4H-yritys on pienimuotoisen yrittäjyyden malli, jossa 4H-yhdistys tarjoaa tukeaan ja ohjaustaan yrittäjyyden alkuun.

– Ensimmäiset vuodet olivat sellaista opettelua, kun hankin ensimmäisen kamerani. Nyt syksystä lähtien tämä on lähtenyt enemmän käyntiin.

Näyttöä kuvauksista onkin jo kertynyt jonkin verran, joita Aaron päivittelee yrityksensä Aaron Visualsin sometileille Instagramiin ja Tiktokiin asiakkaan antaessa siihen luvan.

– Pyhäjärven ABC:n listoilla olen myös ollut pitkän aikaa. Siellä tulee kesät oltua töissä. Koulun ohella olen myös tarvittaessa käynyt töissä, mutta nyt kun on ollut kuvauksia enemmän, niin en ole Apsilla kerennyt nyt paljoa olemaan, Aaron kertoo.

Tunnelma, nopeasti ohimenevät hetket ja pienet yksityiskohdat on tärkeintä saada taltioitua valokuviin pysyväksi muistoksi.

Viime aikoina Aaron Visualsin palveluita on käytetty paljolti hautajaiskuvauksiin.

– Kuvaan sitä, mille on tarvetta. Erilaisia potrettikuvauksia on ollut mukavasti, mutta tällä hetkellä erityisesti hautajaiskuvauksista tulee todella paljon kyselyitä, Aaron summaa.

Ihmisten surun keskellä kuvaaminen voi olla haastavakin paikka.

– Tärkeintä on olla huomaamaton ja mahdollisimman hienovarainen liikkuessaan, ettei häiritse tilaisuutta. Olen kyllä mielestäni tässä hyvin onnistunutkin. Kyllä sen ehkä siitäkin huomaa, kun kyselyitä on tullut koko ajan lisää ja lisää, nuori yrittäjä kertoo hymyillen.

Alkutalven kuvauksista jäi mieleen myös hieman erilainen kuvauskeikka, kun Aaron pääsi kuvaamaan Arjen Avuxi gaalan Villa Hymyyn. Kuvauskeikkoihin on myös mahtunut muun muassa lapsikuvauksia, tuoreiden kihlaparien potrettikuvauksia sekä Aaronin ensimmäiset hääkuvaukset Nivalassa helmikuun alussa.

– Pääsin kuvaamaan ihan kokonaisen hääpäivän. Se kyllä jäi mieleen tosi vahvasti, kun oli se ensimmäinen kerta, kun pääsin kuvaamaan häät. Jännitti kyllä todella paljon, mutta hyvin se meni lopulta, Aaron iloitsee.

Hänen mieluisin kuvauskohteensa onkin nimenomaan ihmiset.

– En ole yhtään luontokuvaaja, mielellään ihmisiä kuvaan. Yrittäjänäkin kun ajattelee, niin ei niillä luontokuvilla oikein tienaamaan pääse.

Tärkeintä Aaronille on saada vangittua kuviin tunteet ja ne hetket, joita ei saa takaisin.

– Tunnelma, nopeasti ohimenevät hetket ja pienet yksityiskohdat on tärkeintä saada taltioitua valokuviin pysyväksi muistoksi.

Kesäaikoina valokuvaaja hyödyntää mielellään muuttuvia luonnonvaloja.

– Kesä on sellaista aikaa, että pystyy ulkona kuvaamaan todella hyvin. Talvi tuottaa omat haasteensa, kun on kylmää ja muuta. Olen myös miettinyt, että voisin jopa tähän kämpälle tehdä sellaisen pienen kotistudion, jos kysyntää on, Aaron paljastaa.

Pyhäjärven luonnossa on tarvottu niin lapsena saariretkillä kuin valokuvauksenkin puolesta etsiessä sopivaa miljöötä potrettien taustalle.

– Edelleen näen Pyhäjärven ihan valoisana. Meillä on täällä ihmisiä ja lapsiperheitä. Kyllähän täällä ainakin luonto ja kaikki se tulee aina säilymään, Aaron toteaa.

Itseään Aaron kuvailisi rennoksi sekä avoimeksi ja luovaksi, jotka ovat myös hyödyllisiä piirteitä nuorelle yrittäjälle työssään. Usein työntekijältä vaaditaan kokemusta, jota nuoren on kuitenkin vaikea saada, jos siihen ei tarjota mahdollisuutta.

– Kyllä minä koen, että nuori ikä on tuonut myös ennakkoluuloja. Monilla on oletuksia siitä, millainen pitäisi olla. Eihän tämä ole kauhean yleistä, että on nuori kuvaaja tai että nuorena lähtee yrittäjäksi, Aaron ajattelee.

– Haluan kannustaa kaikkia nuoria rohkeasti kokeilemaan yrittäjyyttä, jos on ideoita. Rohkeasti vain niitä unelmia kohti. Voin sanoa, että ihan hyvin on yrityksellä mennyt tällä hetkellä.