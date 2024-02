Viikon 9 kyssäri – Olisiko liikuntatottumuksissasi ja elintavoissasi kehitettävää?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Oletko tyytyväinen presidentinvaalin tulokseen?

Näin vastasitte: Kyllä: 53 % Ei: 47 % (Vastauksia yhteensä 55)

Kyllä!

”Enemmistö äänesti näin. Onnea uudelle presidentille.”

”Kansa on puhunut. Pulinat pois!”

”Kumipikaan ei ollut suosikkini, mutta pienempi paha piti valita.”

”Kumpi vaan ois ollu hyvä valinta. Lehtijutut Venäjän vihasta Stubbia kohtaan kyllä laittoi ajattelemaan, mutta näillä mennään nyt ja ei voi kuin toivoa hyvää.”

Ei!

”Minulle tuli tosi vahvasti tunne, että seksuaalisella suuntautumisella oli liian suuri merkitys. Surettaa, että sellaisella voi olla vielä jotain merkitystä.”

”Toiseksi tullut olisi ollut pätevämpi.”

”Ei tämä pahin vaihtoehto ehdokkaista ole, mutta selvästi toiselle kierrokselle päässeistä se joka tasolla arveluttavampi.”

”Seksuaalinen suuntaumus ratkaisi vaalit. Eletään vuotta 2024 – ei näin.”

”Vähän jännittää, kun nyt jo venäläismedioissa ”parjataan” uutta presidenttiä ”Venäjävihamieliseksi” ja tuntuu, että Stubb ihailee liiaksi Trumpia.”

”Presidentin puolue on yhteistyössä ihmisvihamielisen puolueen kanssa. Hänen takanaan ovat suurpääoman omistajat. Tavallinen ihminen jää siinä jalkoihin.”

”Pelle Hermanni Rautahammas valittiin presidentiksi.”