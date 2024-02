Oman paikan etsiminen kuljetti takaisin kotiin

Parikymppisellä Raisalla oli selkeä suunnitelma: levittää siipensä ja lähteä mahdollisimman kauas Pyhäjärvestä. Nuori nainen suuntasikin Helsinkiin ja aloitti työt trukkikuskina. Nyt kolmentoista vuoden jälkeen Raisa on valmistunut kuvataiteiden opettajaksi, saanut työpaikan Kärsämäeltä kaksi viikkoa valmistumisensa jälkeen ja muuttanut perheineen Pyhäjärvelle – takaisin omiin lapsuuden ja nuoruuden maisemiin.

Nimi: Raisa Tahko os. Hautamäki

Syntymävuosi: 1989

Ammatti: kuvataideopettaja

Perhe: Aviomies ja kaksi lasta

Harrastukset: Pyöräily, jooga, maalaaminen ja kuvanveisto, erilaiset käsityöt, taiteen ja muotoilun keräileminen sekä puutarhan hoito.

Näin muuttaisin maailmaa: Vähemmän egoismia, enemmän altruismia. Tehtäisiin yhteistyötä ilman lokeroimista.

Suosikkipaikkani Pyhäjärvellä: Pellonpään ranta.

Mikä sinusta tulee isona? Tuohon kysymykseen ei osannut Raisa Tahko vastata vielä opiskellessaankaan, vaikka viitteitä omaa alaa kohti oli jo lapsuudessa. Raisa varttui Pyhäjärvellä maaseudun rauhassa kahdeksanlapsisen sisaruskatraan toisiksi vanhimmaisena.

– Kun on paljon sisaruksia, niin on paljon tullut myös riideltyä sisarusten kanssa, mutta yhtä lailla on tullut kasvettua heidän kanssaan yhteen. Meillä on aika iso ikäero nuorimpiin sisaruksiin nähden, joten heidän kanssaan olemme eläneet hyvin erilaisia elämänvaiheita, Raisa ajattelee.

Läheisimmissä väleissä hän on sisaruksista vanhimpien kanssa, joista osa asuu myös Raisan tavoin Pyhäjärvellä.

– Sisarukset, kenen kanssa on suurin piirtein samanikäisiä, ovat ne kaikista läheisimmät tänä päivänä. Kaikki sisarukset ovat tietysti tärkeitä, mutta samanikäisiin sisaruksiin pystyy tukeutumaan eri tavalla, kun heidän kanssaan voi olla myös samankaltaisia haasteita ja vaiheita elämässä, Raisa ajattelee.

– Kaikkien sisarusten kanssa pystyy kuitenkin jakamaan meemejä. Jos naurat jollekin meemille, niin niin nauraa joku sisaruskin, hän hymähtää.

Lapsuuden kotipaikkaa Raisa kuvailisi eräänlaiseksi rauhantyyssijaksi.

– Kotimme oli melko lähellä järvenrantaa kaivoksen kupeessa. Kesäaikaan ei mennyt kauaa polkaista pyörällä tai juosta pellon poikki rantaan uimaan. Talvisin kaivostornin punertavat valot heijastuivat pimeällä melkein kotipihalle asti, Raisa kuvailee.

Päivät kuluivat piirtäen ja ulkona temuten. Lapsuuden rakkaimpiin muistoihin piirtyvätkin ulkoleikit kylän lasten kanssa tuikkua pelaten tai pellon hankiaisilla kirmaten.

– Lapsuuden ulkoleikit ovat niitä parhaita muistoja vuodenajasta riippumatta. Myös partio- ja seurakuntaleirit antoivat aikanaan arvokkaita elämänkokemuksia, joita muistelee edelleen lämmöllä.

Raisa muutti parikymppisenä pois Pyhäjärveltä Helsinkiin ja on sittemmin asunut Kouvolassa, Kotkassa ja Rovaniemellä.

– Olen ihan tyytyväinen siihen, että olen nimenomaan täällä varttunut. Kun on tutustunut muualla uusiin suurin piirtein samanikäisiin ihmisiin, niin aina heihin tutustuessa on tullut tentattua, että minkälaista heidän lapsuutensa ja nuoruutensa on ollut, niin onhan se hyvin erilaista.

– Kaikki vaarat ja uhkakuvat olivat kaukaisia omassa lapsuudessa, ei ollut huumeita tai väkivaltaa. Jotenkin niitä erilaisia uhkakuvia ei pitänyt täälläpäin todellisina, Raisa pohtii.

Pyhäjärvellä varttuessa heräsi myös kiinnostus eri paikkojen historiaan. Paikannimien syntyhistoria kiehtoi myös muualla asuessa.

– Se minua on aina hämmentänyt, että miksei esimerkiksi Kotkassa syntynyt ihminen osaakaan selittää, miksi Keltakallio on Keltakallio. Minua on aina kiehtonut täällä Pyhäjärvelläkin se historiallinen kytkös ja muisti – miksi paikannimi on se kuin se on, mitä siellä on tapahtunut joskus aikoinaan, mistä se muistetaan.

– Siinä olen tunnistanut itsestäni sen, että olen ehkä poikkeuksellisen kiinnostunut omista juuristani, hän naurahtaa.

Olen ollut aina hypnoottisen kiinnostunut piirtämisestä ja visuaalisesta kulttuurista.

Mutta miksi juuri ylioppilaaksi kirjoittanut nuori nainen halusi muuttaa pienestä Pyhäjärven kaupungista suoraan pääkaupungin vilinään Helsinkiin?

– Halusin vain levittää siipeni ja lähteä kertaheitolla mahdollisimman kauas sieltä, missä minä olen varttunut. Muutin Helsinkiin ja olin trukkikuskina Inexillä, Raisa nauraa.

– Se oli niin onni, että lähdin. Tutustuin moniin uusiin ihmisiin ja löysin aivan uuden oman itseni. Tämä koko minun matkani on oikeastaan ollut sitä, että olen hakenut, mitä on se, mitä minä oikeasti haluan tehdä. Se on vaatinut aivan jumalattoman mutkan ja reitin, mutta kaikki ne ihmiset kehen olen saanut sillä matkalla tutustua – en minä heihin olisi luultavasti ikinä törmännyt, jos en olisi vain lähtenyt kertaheitolla kauas, hän kiteyttää.

Raisa opiskeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kouvolassa graafista muotoilua, jota ennen hän opiskeli puolitoistavuotta samassa koulussa sisustus- ja vaatesuunnitteluopintoja.

– Koin, että se ei ollut minun juttuni. Opin kuitenkin siellä käyttämään saumuria, ompelukonetta, tekemään kaavoja ja vaatettamaan – todella tärkeitä taitoja, mitkä sitten nyt noin kymmenen vuotta myöhemmin tarvitsen nykyisessä työssäni, hän kertoo.

Valmistuttuaan Kouvolasta Raisa huomasi kaipaavansa pois ruudun ääreltä ihmisten pariin, tekemään käsillään sekä olemaan enemmän sosiaalisissa tilanteissa, mikä vetikin lopulta toiseen päähän Suomea, Rovaniemelle Lapin yliopistoon, pääaineenaan kuvataidekasvatus sekä sivuaineena pedagogiset opinnot ja taidehistoria.

– Kaikki ihmiset, ketkä minut tuntevat, niin heille ei tarvitse edes selittää miksi kuvataide. Olen ollut aina hypnoottisen kiinnostunut piirtämisestä ja visuaalisesta kulttuurista. Olen aina tarvinnut visuaalisen tuen oppimiseen, ymmärrän maailmaa visuaalisuuden kautta. Se vain vetää puoleensa.

Opiskelun ohessa Raisa teki pätkäsijaisuuksia opettajana ja tuuraili sairaslomia. Kesäkuussa hän valmistui kuvataideopettajaksi ja alkoi välittömästi hakea töitä. Vain muutama viikko valmistumisestaan, heti juhannuksen jälkeen, häntä kysyttiin haastattelun päätteeksi töihin.

– Nythän minä opetan Kärsämäellä Frosteruksen koulussa ala- ja yläkoululaisille kuvataidetta ja tekstiilikäsityötä sekä olen myös Kärsämäen lukiossa kuviksen opettajana ja Kärsämäen lukion taidelinjan johtajana.

Raisa kertoo, että kyseinen aivan uusi taidelinja alkoi elokuussa, johon hän pääsi sijaistamaan vakituista työntekijää.

– Älyttömän harvalla juuri valmistuneella kuviksen opettajalla on tällainen sauma heti valmistuttuaan – minulla kävi kyllä ihan uskomaton munkki! Se mitä oikeastaan hain oli mahdollisimman paljon täyttöä CV:een. Nyt mulla on yläkoulu, alakoulu, lukio ja myös tekstiilikäsityötä, kuvataidetta, ja sitten vielä lukiotason taidelinja, missä saan hirveästi vaikuttaa sisältöihin, markkinointiin – aivan uskomaton temmellyskenttä, hän listaa.

Työpaikka Kärsämäellä tarkoitti myös muuttoa pois Rovaniemeltä, joten laukut pakattiin ja suunnattiin elokuussa Pyhäjärvelle – takaisin kotiin.

– Ei ollut suunniteltu juttu, mutta kuitenkin omanlainen jackpot vastavalmistuneen opettajan näkökulmasta. Sijaistan, enkä tiedä, miten hommat myöhemmin jatkuvat, mutta olen avoin. Toivon vain, että ei tarvitsisi hirveästi muuttaa, milloin ikinä minulla loppuukin työt. Tämä on tyypillistä nuorilla opettajilla, että valmistumisen jälkeen pitää mennä töiden perässä, hän toteaa.

Kärsämäellä työskentely on tarkoittanut myös paikkakuntaan perehtymistä sekä verkostoitumista.

– Paikallisen taideyhdistyksen kanssa olen tekemisissä, ja kun tarvitsin Kärsämäen lukion taidelinjalle elävää mallia piirustukseen, järjestyi taideyhdistyksen kautta malliksi puolivuotta Kärsämäellä asustelemassa ollut italialainen henkilö, Raisa kertoo.

Jokakesäinen ARS Kärsämäki -näyttely kokoaa ympäri Suomen kuvataiteilijoita tuomaan esille taidettaan, jonne myös lukion taidelinjan opiskelijat kutsuttiin esittämään taidettaan.

– ARS Kärsämäki -näyttely on aivan älyttömän hieno mahdollisuus näille nuorille – ei ole joka paikassa tällaista mahdollisuutta. Aivan ihanaa opettajankin näkökulmasta, kun omille oppilaille mahdollistuu tällainen monipuolinen kokemus taiteen tekemisestä, taiteen vastaanottamisesta ja taiteen tulkitsemisesta, tuore opettaja hehkuttaa.

Rovaniemen yliopistovuosiensa aikana Raisa kerkesi myös tanssia häitään miehensä Teron kanssa sekä saada kaksi lasta. Nyt koko perhe asustaa Pyhäjärvellä, Raisan kotikaupungissa.

– Perheeseeni kuuluu aviomies Tero, kuusivuotias esikoinen Eden ja kolmevuotias kuopus Beata. Tero rakentaa työkseen voimalinjoja eli tekee reissuhommia, joten hänelle ei ole ollut mitään väliä sillä, että missä asutaan, koska hänen työnsä ei ole kuitenkaan ikinä siellä, missä me asumme.

Koko Tahkon perhe on ulkoilmaihmisiä. Pihalla viihdytään patikoimassa, makkaranpaistossa, pyöräillen – ihan minkä vain puuhan parissa, kunhan saa hengittää raikasta ulkoilmaa ja liikkua.

– Lapset ovat paljasjalkaisia rovaniemeläisiä ja he joutuvat nyt ensimmäistä kertaa asumaan Rovaniemen ulkopuolella. Siellä meille tuli hyvin tutuksi kaikki laavut, patikoinnit sekä laskettelu.

Erityisesti pyöräily on mieleen niin Raisalle kuin muillekin perheenjäsenille.

– Viime vuonna meillä oli suurimman osan talvesta auto seisonnassa ja kuljettiin pyörällä joka paikkaan Rovaniemellä. Meillä on sähköavusteinen pyörä, missä on perässä vielä lapsille vetokärry, mihin pääsevät kyytiin.

Lapsille mieleen on myös palapelien rakentelu, joissa tytöt ovatkin melko taitavia – 3-vuotias Beata rakentelee viisivuotiaille tarkoitettuja palapelejä ja 6-vuotias Eden sai juuri valmiiksi viidensadanpalan palapelin.

– Molemmat ovat myös todella kiinnostuneita kirjoista ja me käymmekin tosi paljon kirjastossa. Pidän todella tärkeänä sellaista kirjaa, mikä on haptinen, eikä aina vain sitä ruutua. Ruutuajan suhteen olen melko tarkka, Raisa paljastaa.

Itselleen rakkaat kädentaidot nainen on tahtonut myös opettaa omille lapsilleen.

– Tehdään asiat itse ja omin käsin, sen olen halunnut siirtää myös lapsille. Edenkin osaa kirjontaa, hän on tosi hyvä sorminäppäryydessä. Olen halunnut tarjota sitä lapsille, että käsitöistä tulisi sellainen asia, mihin on myös aikuisena helppo tarttua, Raisa kertoo.

– Käsin tekeminen on todella arvokasta ja se on katoava luonnonvara. Onhan käsityöt nyt olleet koko ajan kasvavassa nosteessa, korona-aikana etenkin kiinnostus kädentaitoja ja käsitöitä kohtaan oikein räjähti käsiin, mutta digitaalisuus haastaa. Siinä on omat puolensa, mutta siinä on myös ne rasitteensa, hän ajattelee.

Raisan omiin harrastuksiin kuuluvat erilaiset käsityöt, maalaaminen ja kuvanveisto, taiteen ja muotoilun keräileminen sekä myös pyöräily, jooga sekä puutarhan hoito.

– Puutarhanhoito kuuluu minun sielunhommiini. Olen myös todella kiinnostunut terveellisistä elämäntavoista ja ihmisen hyvinvoinnista.

– Minulle on tärkeää ylläpitää itseäni ja liikkuvuuttani. Jooga on lähellä sydäntä ja avantouinti! Se harrastus jäi toistaiseksi Rovaniemelle. En ole vielä saanut käynnistettyä avantouintiharrastusta Pyhäjärvellä.

Itseään Raisa kuvailisi spontaaniksi luonnonlapseksi.

– Olen rohkea ihminen ja aika sellainen kameleontti, että tulen kyllä kaikkien kanssa toimeen, hän lisää.

Tahkot ovat asuneet nyt puolivuotta Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä asuminen tuntuu vieläkin Raisasta jokseenkin oudolta, kun kerkesi välissä asua 13 vuotta muualla.

– Sitä ei oikein osaa selittää järjellä, ihan kuin oisin toisessa elämässä asunut täällä viimeksi. Tässä on samaa aikaa niin, että ei ole mitään ihmeellistä asua Pyhäjärvellä, mutta samaan aikaan se on myös todella outoa – jotenkin nostalgista.

Yksi tunne nousee kuitenkin ylitse muiden.

– Pyhäjärvi on lapsuuden ja nuoruuden kotini, se on aina osa minua. Aina kun tulen tänne, niin kyllä minulla on aina kotoisa olo. Se on se vahvin tunne Pyhäjärvestä, Raisa toteaa.

– Minulla on täällä myös pitkät juuret. Mummuni tarinoiden kautta identiteettini hahmottui ja kyltymätön kiinnostukseni historiaa kohtaan sai alkunsa.