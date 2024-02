Oppisopimuksella hoitoalalle Suomeen – kansainväliset hoitajat on otettu hyvin vastaan

Järvenhelmen hoivakodissa työskentelee tällä hetkellä viisi filippiiniläistä ja kaksi etiopialaista hoitajaa. Kaksi heistä on jo valmistunut lähihoitajiksi ja viisi opiskelee parhaillaan oppisopimuksella. Kansainvälisellä rekrytoinnilla haetaan ratkaisuja alan työvoimapulaan.

Ensimmäisenä Pyhäjärven Järvenhelmeen saapuivat maaliskuussa 2022 Alvin Goyo ja Carlo Bavia filippiineiltä. He ovat jo valmistuneet lähihoitajiksi. Seuraavien kansainvälisen rekrytoinnin kautta tulleiden lähihoitajaopiskelijoiden oli helppo aloittaa työssäoppiminen, kun perehdyttämässä olivat englanninkielentaitoiset kokemusasiantuntijat Alvin ja Carlo. Työyhteisökin oppi ensimmäisten tulokkaiden kanssa, kuinka oppisopimukseen tulevia kansainvälisiä työssäoppijoita voidaan parhaiten tukea työn ja kielen oppimisessa.

Syksyllä Järvenhelmeen saapui suurempi ryhmä oppisopimusopiskelijoita: Deneza De Guzman, Ivy Parras ja Vallerie Dabucol Filippiineiltä sekä Meaza Kebede ja Hamelmal Zeleke Etiopiasta. Kaikilla on jo ennestään jonkinlaista kokemusta hoitoalalta.

– Alvinilla, Carlolla, Hamelmalilla ja Meazalla on sairaanhoitajakoulutus omassa kotimaassaan. Ivyllä, Valleriella ja Denezalla on hoiva-avustajan koulutus. Niinhän se Suomessa on, että vaikka on sairaanhoitaja ulkomailla, täytyy ensin lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi. Kokemus näkyy kyllä työssä, yksikönjohtaja Teija Roiha kertoo.

Teijalla tulee elokuussa kaksi vuotta täyteen Järvenhelmen yksikönjohtajana. Ensimmäisten kansainvälisten oppisopimusopiskelijoiden saapuessa tehtävää hoiti Anne Niiranen.

Kansainvälistä rekrytointia hoitaa Attendon tytäryhtiö, Silkkitie. Maaliskuussa Pyhäjärvelle saapuu sen kautta vielä kaksi uutta kansainvälistä opiskelijaa.

– Hoitoalalla on lähdetty vastaamaan KV-rekrytoinnilla siihen mistä on paljon puhuttu, eli hoitajapulaan. Ja vielä enemmän siihen, että suuret ikäluokat eläköityy ja kohta on kahta kauheampi työvoimapula hoitoalalla, Roiha kuvailee tilannetta.

Opiskelijat kertovat huomanneensa Facebookista, että Suomeen haetaan lähihoitajaopiskelijoita.

– Ajattelin, että miksipä en lähtisi kokeilemaan uutta maata, se on minun tarinani, Carlo kertoo.

– ”Oletko hoiva-alan työntekijä, joka haluaisi työskennellä Suomessa, maailman onnellisimmassa maassa?”, Deneza kuvailee näkemäänsä ilmoitusta.

Kysyttäessä, kukaan ei koe, että olisi tullut rekrytoinnissa harhaanjohdetuksi – päin vastoin. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä kokemuksiinsa Suomessa, jos nyt kolmenkymmenen asteen pakkasia ei lasketa. Toki pakkasten ansiosta on päästy näkemään lunta ja kokemaan elämyksiä, kuten avantouintia.

Hakemuksen täyttämisen jälkeen hakijoita haastateltiin. Ennen Suomeen saapumista, lähtömaassa opiskeltiin suomen kieltä.

– Meillä oli puoli vuotta kielen itseopiskelua, kun olimme Filippiineillä. Opiskelua piti tehdä oman työn ohessa. Minulla on työn lisäksi myös perhe hoidettavana, Deneza kuvailee.

– Meillä oli suomenkielen koe, ennen kuin tulimme Suomeen, Carlo kertoo.

Tarkempi kohde, Pyhäjärvi, selvisi siinä vaiheessa, kun opiskelijat allekirjoittivat huhtikuussa sopimuksen kotimaassaan.

– Etsimme tietoa Pyhäjärvestä. Sitten Vallerie löysi internetin kautta Carlon!, Deneza nauraa.

Carlon kautta he alkoivat saada enemmän tietoa siitä, minne he ovat tulossa ja millainen työyhteisö heitä odottaa.

– Carlo sanoi meille, että kaikki on täällä hyvää, Deneza jatkaa.

– Kaikki ihmiset on ihania, Carlo vahvistaa.

Syyskuussa uusi ryhmä olikin jo Pyhäjärvellä.

– Kun tulimme tänne, niin kieli olikin ihan erilaista, kuin se mitä me opiskelimme. Täällä puhutaan puhekieltä, Ivy nauraa ja kaikki muutkin yhtyvät nauruun ja juttuun. Ikäihmisten kieli on haasteellista, koska he eivät juuri koskaan puhu kirjakieltä vaan vääntävät usein murretta.

– Opimme Suomea joka päivä työkavereilta, asukkailta ja kaikilta ihmisiltä minne menemmekin, Carlo kertoo.

– Ja kun yritämme puhua, asukas sanoo Mitä? Mitä sinä sanoit?, Deneza nauraa.

– Toistetaan niin kauan, että ymmärretään toisiamme. Ja paljon nauretaan, Teija tuumaa.

Työkaverit ovat huolehtineet, että sandaaleissa kulkemaan tottuneet tulokkaat ovat oppineet pukeutumaan neljän vuodenajan maassa maan tavalla.

– Työkaverit sanoivat, talvi tulee, täällä on paljon lunta ja kylmä, pitää olla valmiiksi lämpimät kengät ja takki, Meaza kertoo.

Opiskelijat ovat iloisia siitä, että työkaverit ovat olleet auttavaisia töissä ja tulkanneetkin tarvittaessa. He käyttivät heitä myös poliisilaitoksella, jotta alussa saatiin kaikki tarvittavat luvat ja muut asiat kuntoon. Työporukalla on myös tehty asioita yhdessä, kuten käyty elokuvissa, teatterissa ja avantouimassa.

– Alussa kun meillä ei ollut mitään, meitä autettiin hankkimaan huonekaluja ja muuta mitä me tarvitsimme, Alvin sanoo.

– Kiitos kaikille työkavereille, kun autatte kaikessa, Meaza kertoo.

– Myös Marita kaupungintalolta on auttanut meitä kaikessa, Vallerie kiittelee.

– Marita on ollut valtava apu ja hänellä on osaamista. Hän koki tärkeänä sen että kotoutetaan, pääsee sisälle paikkakuntaan ja tietää palvelut. Verkosto on nyt tutumpi ja tiedän prosessin, niin tämä on jatkossa helpompaa, Teija pohtii.

Marita järjesti uusille tulokkaille kansalaisopiston kautta suomen kielen kurssinkin, kun Attendon järjestämä kurssi olisi alkanut vasta myöhemmin ja kaikilla oli intoa oppia uutta kieltä.

Lähihoitajaopiskelijat suorittavat opintojaan osa Sataedun ja osa Ammattiopisto Lappian kautta. Opiskelu kestää kaksi vuotta. Opiskeluajalta saatava palkka on hieman pienempi, mutta valmistumisen jälkeen se nousee. Etäopintoja on pari tuntia kahdesti viikossa ja muuten opiskellaan työssäoppimalla. Oppitunneilla opittua pääsee työssä kokeilemaan heti käytännössä.

– Oppisopimus on tosi hyvä tapa käydä lähihoitajakoulu. Ajattelen että se on kantaväestönkin puolella hirveästi lisääntynyt, meillä on paljon oppisopimuslaisia muitakin, Roiha kuvailee.

Jokaisella oppisopimuslaisella on Järvenhelmessä kaksi nimettyä ohjaajaa. Ykkösohjaaja on enemmän koulun kanssa yhteistyössä ja vastaa enemmän näytöistä ja muista. Opiskelijan vastuun määrä kasvaa vähitellen

– Kun aloittaa oppisopimusopiskelun, hoitajamitoitus on alussa nolla. Sitten me lähdetään sitä pikkuhiljaa nostamaan sen mukaan missä vaiheessa on opiskelu, minkälaiset taidot on toimia hoivatyössä ja minkälainen on suomen kielen taito, Roiha kuvailee.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Suomessa on mukava työskennellä.

– Täällä kaikkea on saatavilla. Olen tottunut työskentelemään paikassa, missä kaikesta on pulaa, kuten esimerkiksi suojakäsineistä ja työskentely oli siksi hankalaa. Olen iloinen kun voin työskennellä täällä, Hamalmel kertoo.

– Täällä on hyvin apuvälineitä, kuten potilasnostureita. Olen kotimaassani tottunut tarkistamaan asiakkaan voinnin esimerkiksi kolme kertaa työvuoron aikana. Täällä he voivat kutsua hoitajan tarvittaessa nappia painamalla, Meaza kuvailee.

– Kaikki ihmiset ovat ystävällisiä ja kohtelevat meitä ulkomaalaisina hyvin, Alvin kiittelee.

– Olemme tunteneet itsemme tervetulleiksi ja saamme kuulua joukkoon, olemme yksiä heistä, Ivy sanoo.

– Kyllähän sekin vaikuttaa paljon millä asenteella he tulevat Suomeen, avoimin mielin, ovat helposti lähestyttäviä ja sosiaalisia, osallistuvat kaikkiin tapahtumiin ja toimintaan. Kännykkä kääntää tekstiä tarvittaessa, Roiha kuvailee.

– Se mikä on tärkeintä, niin Suomessa tunnemme olomme turvalliseksi, Carlo sanoo.

Kaikkien haaveena on jäädä valmistumisen jälkeen Suomeen. Osalla on kotimaassaan myös perhe, jonka he toivovat voivan muuttaa jossain vaiheessa tänne – kun heidän oma tulotasonsa riittää täyttämään perheen yhdistämisen kriteerit tai puolisollekin löytyy töitä.

– Minulla on tavoitteena hakea jossain vaiheessa Suomen kansalaisuutta, Carlo kertoo.

Piipahdimme lähihoitajaopiskelijoiden kanssa haastattelun päätteeksi asukkaiden puolella. Toivo Pietari Kauranen kertoo kokemuksiaan – filippiiniläisten ja etiopialaisten hoitajien myötä hänenkin elämäänsä tuli ripaus kansainvälisyyttä.

– Tuntuuhan se oudolle, kun ei ole ollut tämmöisessä ennen. Hyvin on hoitaneet. Minä olen kaivosalan ihminen, olin yli 30 vuotta kaivoksella, Toivo kertoo.

Toivo sanoo puhuvansa hoitajille Suomea. Asiakastyössä kieltä oppiikin nopeasti, koska Suomi on asukkaiden kanssa yleensä ainoa yhteinen kieli – elekielen lisäksi. Toivon ja lähihoitajaopiskelijoiden kohtaamisesta huomaa, että hymy ja ystävällisyys ovat asioita, joille ei kielimuurikaan olisi esteenä.

– Tulen iloiseksi, kun asukkaat sanovat minulle, hei tyttö, huomenta tyttö. On hieno tunne olla arvostettu ja he ovat niin kiitollisia kun autan heitä, Ivy kertoo.

Artikkelikuva: Toivo Kaurasen, filippiiniläisen Deneza De Guzmanin ja etiopialaisen Meaza Kebeden yhteistyö sujuu hymyllä ja positiivisella asenteella. Lähihoitajaopiskelijat oppivat samalla sekä lähihoitajan työtä, että suomen kieltä, jolla kommunikointi jo sujuu. Kielen opiskelu alkoi jo ennen Suomeen saapumista.