Orpopoikaa ympäröi nyt perhe – loppujen lopuksi elämä tuli paremmaksi

Maanantaina 5. helmikuuta Gennadi Trifonov täytti 60 vuotta. Elämänpolku ei ole kolhuilta säästellyt. Orpona kasvanut Gennadi ei toivoisi muille samanlaista kohtaloa, mutta on omaan elämäänsä kuitenkin tyytyväinen. Vaimonsa Irina Trifonovan kanssa Gennadi on tuttu näky ortodoksisen seurakunnan rukoushuoneella, jonka isännöintiä pariskunta hoitaa vapaaehtoistyönään.

Nimi: Gennadi Trifonov

Syntymävuosi: 1964

Ammatti: Sorvaaja ja ilmastointiasentaja.

Perhe: Asumme nykyisin Irinan kanssa kahdestaan.

Harrastukset: Keksiminen. Gennadi pitää YouTubessa blogia, jossa hän kertoo monitoimiperävaunujen rakentamisesta.

Näin muuttaisin maailmaa: Ystävyys on paras avain. Ystävyydellä ja ystävällisyydellä voidaan parantaa maailmaa. Joka asiasta yritetään nyt tehdä hankalia, mutta me elämme kaikki täällä ja nyt. Pahat ajat menee ja taas pitää sovussa elää. Diplomatia on paras keino, mitä nyt on keksitty, ja sitä pitää käyttää. Kukaan ei voita, jos olemme vihaisia toisillemme – voimme hävitä siinä paljon enemmän. Venäjällä on sellainen sananlasku, että ylhäällä johtajat tappelevat ja tavalliset ihmiset kuolevat.

Suosikkipaikkani Pyhäjärvellä: Kirkko ja koti, ja pidän kovasti järvestä. Käymme usein järven rannoilla.

Juuriltaan livvinkarjalainen Gennadi Trifonov syntyi nykyisin Aunukseen kuuluvassa Tatjanan kylässä eli Tatšelitsassa. Gennadin äidin nimi oli Tatjana – siitä tuli myös Gennadin tyttären nimi.

Ollessaan 9 kuukauden ikäinen, Gennadin äiti kuoli. Äidillä oli aiemmin ollut aviomies, joka kuoli ennen kuin Gennadi syntyi. Siitä liitosta oli vanhempi veli, josta Gennadi kuitenkin kuuli vasta armeijan jälkeen. Veli on jo kuollut, mutta hän pitää yhteyttä veljensä tyttäreen. Gennadi on vasta aikuisena saanut tietoa oman isänsä suvusta, mutta hän ei ole halunnut sitä tarkemmin tutkia tai miettiä.

Gennadin koteina ovat olleet pienestä asti orpokoti ja sisäoppilaitokset.

– Ennen koulua olin Pitkärannan orpokodissa. Sitten siirryin sisäoppilaitokseen Petroskoissa. Opettajat ja ohjaajat olivat turvallisia aikuisia, olin onnellinen, mutta perheen lämmöstä ei kukaan puhunut.

Gennadi muistaa saaneensa ainakin kerran oman lelun. Leirejä järjestettiin Mustanmeren rannalle. Oli terveyttä, ruokaa ja vaatteita. Gennadi kuvailee, että palvelu oli samanlaista, kuin Irinan äidillä nyt vanhainkodissa.

– Se on vaikuttanut meidän elämään, kun hänellä on todella säännöllinen päivärytmi, Irina kuvailee.

Yläasteiässä Gennadi tienasi rahaa tekemällä talonmiehen töitä ja oli kova urheilemaan.

– Kokeilin monenlaista, mutta valitsin lajeista yhden, laskuvarjohypyn, jota harrastin yläasteelta alkaen. Lähes kymmenen vuotta harrastin sitä ja pääsin melkein mestariksi. Silloin Neuvostoliiton aikana kaikki oli ilmaista. Pystyi kokeilemaan vaikka mitä.

Hyppyjä kertyi yli kolmetuhatta. Murtumiakin tuli.

Neuvostoliiton aikana koulussa oli kymmenen luokkaa. Koulu päättyi 18-vuotiaana. Sen jälkeen hän oli yksin.

– Neuvostoliiton aikana yksi suurin ongelma oli, että lapsia vain hoidettiin, mutta ei opeteltu taitoja arjessa selviytymiseen. Kun koulu loppui, kaikki oli kiinni omasta itsestäsi.

Suurin osa orpokodin ja sisäoppilaitosten kasvateista ei Gennadin mukaan pärjännyt – vahvimmat kuitenkin pärjäsivät.

– Yritin etsiä elämässä paikkaani, kun minulla ei ollut ketään. Kun koulu loppui, ei enää saanut tukea. Lähdin heti opiskelemaan, koska sain asua asuntolassa ja opiskelijat saivat stipendin.

Gennadi valmistui sorvaajaksi ja ilmastointiasentajaksi. Ammattiopintojen jälkeen armeija kesti kaksi vuotta.

Armeijan jälkeen hän työskenteli Karjalan tasavallan pankissa, ensin rahan kuljettajana pankin ja kauppojen välillä, myöhemmin radioinsinöörinä, eli hän hoiti esimerkiksi pankin sisäistä radioliikennettä.

90-luvulla kun Neuvostoliitto hajosi, talous oli syvässä lamassa. Palkat olivat huonot, joten monitaitoinen Gennadi lähti etsimään onneaan yrittäjänä, tehden monenlaisia töitä. Vakava loukkaantuminen pakotti vaihtamaan taas alaa ja Gennadi perusti ompelimon, jossa tehtiin miesten pukuja.

Gennadi oli 30-vuotias, kun hän tutustui sattumalta Petroskoissa Irinaan, joka oli silloin 21-vuotias. Irina työskenteli silloin valokuvatoimittajana.

– Olin remonttimiehenä eräässä asunnossa. Irina halusi tulla siihen vuokralle ja tuli katsomaan kohdetta. Silloin me tutustuimme.

Kaksi köyhää laittoivat silloin lusikkansa yhteen ja kesäkuussa tulee kolmekymmentä vuotta täyteen yhdessä.

Vuonna 1995 Irina ja Gennadi menivät naimisiin. Samana vuonna syntyi tytär Tatjana. Ajat olivat todella vaikeita nuorelle perheelle. Gennadi teki monenlaista työtä, että he pärjäisivät. Hän työskenteli rekkakuskina ja autonasentajana, heillä oli pieni ruokakauppa ja vähän ennen Suomeen lähtöä rengasliikekin.

Lopulta he päättivät lähteä Suomeen, koska siihen tarjoutui mahdollisuus. Irinan vaari on Hämeestä.

– Minun äitini on puoleksi suomalainen. Minulla on vienankarjalainen mummo ja hämäläinen, suomalainen pappa. He tutustuivat Uhtuan seudulla, kun vaari lähti rakentamaan uutta valtiota, paratiisimaailmaa. Hän oli koulun rehtori ja historian opettaja. Pappa kuoli Stalinin vainoissa. Äiti oli vihollisen tytär ja on kokenut kaikki vihat elämässään, Irina kertoo.

Irina ja Gennadi ajautuivat Pyhäjärvelle oikeastaan vahingossa. Asunto täytyi löytää ennen tänne muuttoa. Irinan vanhemmat asuivat Kesäjoella Vienankarjalassa, joka oli Haapajärven ystävyyskaupunki. Haapajärvellä asui siis ystäviä. Gena kävi Haapajärvellä, mutta sieltä ei löytynytkään asuntoa. Pyhäjärvellä kuitenkin oli asunto.

– Sanoin, että otetaan sieltä. Kävin kahtena vuotena peräkkäin siellä mansikkamaalla töissä. Äitini toimi ystävyyskaupungin tulkkina ja ystävyyskaupunki järjesti meille lapsille kesätöitä, Irina kertoo.

Pyhäjärvelle muutettiin vuonna 2003.

– Me tulimme kaikki, minun isä, minun veli ja äiti – äidin takia me olemme täällä, kun äidin juuret ovat täällä. Äiti sai suoraan kansalaisuuden, mutta toinen sukupolvi ei. Minä sain sen sitten myöhemmin, Irina kertoo.

Toukokuussa 94-vuotta täyttävä Irinan äiti asuu Pyhäjärvellä Attendon palvelukodissa. Myös Gennadi kutsuu häntä äidiksi.

Irina oli alkuun usein työharjoitteluissa. Raijan luontaistuotekaupassa hän tutustui Anitta Oerteliin, jonka avulla löytyi nykyinen työ kansalaisopistossa.

– Olemme saaneet täältä hyviä suomalaisia ystäviä, Irina iloitsee.

Gennadi on tehnyt töitä sen mukaan mitä terveydentila ja kielitaito on sallinut. Gennadi ymmärtää kyllä hyvin suomea ja puhuu vähän, eli tulee suomen kielellä toimeen.

– Nyt touhuilen kotona ja olen vaimon tukena rukoushuoneen isännöinnissä. Vaimo on perheen elättäjä.

– Ja Gena on todella hyvä tuki, Irina kiittelee.

Aikaisemmin Gennadi pystyi tekemään enemmän. Hän siivosi viitisen vuotta halleja Pikapajalla. Hän ehti jo perustaa yrityksenkin erikoisperäkärryjen valmistamista varten, mutta terveydentila ei nyt salli tehdä niitä. Epäonnistunut lonkkaleikkaus lisäsi vaivojen listaa. Gennadi pitää ajankulukseen YouTubessa blogia, jossa hän kertoo peräkärryjen rakentamisesta. Siellä on jo 230 videota. Seuraajia on vajaat kolmetuhatta.

– Kerron vinkkejä, kuinka peräkärryjä voi rakentaa. Olen ideoiva mies ja yritän tuoda esille sitä, ettei kaikkea tarvitse ostaa kalliilla. Kierrätysmateriaaleistakin voi tehdä vaikka mitä, hän selostaa.

Heti Suomeen tulon jälkeen Irina ja Gennadi tutustuivat Pyhäjärven ortodoksiseen kirkkoon. Irinan isä oli todella uskovainen, mutta kuoli pian Pyhäjärvelle muuton jälkeen.

– Meidän piti järjestää hautajaiset. Menimme sosiaalitoimistoon ja siellä oli työntekijänä Marja-Leena Maksimainen. Siitä kaikki alkoi, isän hautajaisista. Meidät otettiin seurakuntaan lämpimästi vastaan. Isä Anteron kanssa kävin monilla vaellusmatkoilla luostareissa Venäjän puolella, olin tulkkina. Sitten minulle tuli idea, että pitäisi koota yhteen maahanmuuttajia, jotka eivät edes tiedä, että täällä on ortodoksinen kirkko, Irina kertoo.

Isä Antero tuki Irinan ideaa ja niin käynnistyi Samovaarikerhon toiminta noin 16 vuotta sitten. Kerho toimii edelleen aktiivisesti ja kokoontuu Karvoskylän kirkossa Nivalassa. Kerhon toiminta-ajatus on levinnyt myös muualle, ainakin Iisalmeen ja Porvooseen. Ensi viikonloppuna Samovaarikerho järjestää laskiaistapahtuman Nivalassa.

– Gena on pääasiallinen teen valmistaja siellä. Silloin kun sää sallii, hän pitää samovaaria. Hän on aina mukana. Kaikki vaimon hullut ideat hän toteuttaa, Irina sanoo nauraen.

Kun aiemmin kirkon isännöitsijänä toiminut Marja-Leena Maksimainen jäi pois tehtävästä, piispa Arseni kysyi haluavatko Gennadi ja Irina ottaa Pyhän Profeetta Elian rukoushuoneen isännöitsijän vapaaehtoisen tehtävän vastaan.

– Se on vähän niin kuin talonmiehen tai suntion työ, lumitöitä, siivousta, ruohonleikkuuta ja muuta, Gennadi kertoo.

– Vaikka tämä on pieni pyhäkkö ja palveluksia on vain kerran kuussa, seurakuntalaiset auttavat meitä ja ovat tukena, Irina sanoo.

– Iloitsen siitä, kun ihmiset tulevat palveluksiin, ja pikku hiljaa tulee uusia seurakuntalaisia, Gena tuumaa.

Seurakunta on Irinalle ja Gennadille vähän niin kuin toinen perhe – sekä Pyhäjärven, että myös Karvoskylän kirkko, jossa Samovaarikerho kokoontuu.

– Gennadi nauttii, hän on todella puhelias. Kirkkokahvit ovat todella tärkeitä. Silloin voidaan rauhassa keskustella, Irina sanoo.

Gennadi kertoo, että ortodoksisuus on hänessä niin syvällä, että se on osa elämää.

– Elämä on opettanut olemaan joustava. Ei saa alentaa eikä ylentää ihmisiä. Me olemme kaikki saman arvoisia ja täytyy kunnioittaa kaikkia, hän pohtii.

60-vuotiaana elämää taaksepäin katsellessa, kohokohdaksi nousee tyttären syntymä. Irinalla ja Gennadilla on tytär, Tatjana. Hän asuu Kuopiossa miehensä ja kolmen pojan kanssa. Lapsenlapset viettävät usein aikaa isovanhempiensa luona.

– Gennadilla on kaksi tärkeintä roolia, kirkossa hän on isännöitsijä ja kotona hän on pappa lapsenlapsille, Irina sanoo.

Leikeille lastenlasten kanssa löytyy aina papalta aikaa ja ideoita. Lastenlasten kanssa voi esimerkiksi retkeillä ja vanhimman kanssa opetellaan nyt puutöitä. Gennadi haluaa antaa lapsille tilaa tehdä myös omia päätöksiä.

– Lapset kyllä osaavat ohjata, mitä haluavat tehdä. Meidän vain täytyy asettaa ne rajat. Olohuoneessa voi olla vaikka raketti, tai laiva tai juna, Gennadi kuvailee.

Orpopojan ympärille on kasvanut oma suku, eikä yksinäisyydestä ole enää tietoakaan. Gennadi kertookin vitsaillen, kaipaavansa välillä omaa rauhaa.

Gennadi pohtii, että loppujen lopuksi elämä tuli paremmaksi. Elämä oli poikkeuksellinen, kun ei ollut vanhempia ja tukea – oli vain hän itse yksin. Vastoinkäymiset kasvattavat, jos ihminen ymmärtää, että täytyy kehittyä.

– Joka päivästä olen iloinen. Varmaankin sen takia olen selviytynyt elämässä. Hyvä kun Jumala antoi 60 vuotta. Jos Luoja suo, niin elämä jatkuu. En ole kuuluisa, mutta kuitenkin ihminen. Perhe on kunnossa, mitä murehtisin suotta, Gennadi sanoo.

Artikkelikuva: Puoliso Irina on ottanut tämän kuvan Gennadista. Pariskunta viihtyy Pyhäjärvellä ja kokee paikan omakseen.