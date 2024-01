Viikon 6 kyssäri – Pitäisikö Pyhäjärven Sanomien olla Tiktokissa?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Ovatko helmikuulle suunnitellut laajat lakot aiheellisia?

Näin vastasitte: Kyllä: 56 % Ei: 44 % (Vastauksia yhteensä 50)

Kyllä!

”Kukaan ei pidä sinun puoliasi, jollet itse pidä. Työnantajien mielestä on talous aina niin huonolla tolalla, että heillä on oikeus huonontaa työntekijöiden oikeuksia.”

”Lakko on oikeus jos viisaat sanat ei herätä”

”Täysi tuki lakoille. Hallitus on puusilmäisellä toiminnallaan romuttamassa, ei ainoastaan suomalaista työelämää, vaan myös yhteiskuntarauhan.”

”Kyllä ovat! Työntekijöiden, työttömien ja kaikkien vähävaraisten asema heikkenee näillä suunnitelmilla. Ei hyvää tulossa, jos toteutuu.”

”Eiväthän työntekijät ole työntekijöiden orjia?!”

”Kansan ääni kuuluville.”

”Mafiatyyliä.”

Ei!

”Miksi on olemassa ns. laillinen keino vahingoittaa osattoman liiketoimintaa. Yleensä vahingonteosta rangaistaan.”

”Lakkoillaan demokraattisesti valittua hallitusta vastaan. Poliittisia lakkoja.”

”Jotain rajaa!”