Kun kiehututtaa – kirjoita meille!

Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen käynnistyminen innosti muutamia kirjoittamaan meille mielipidekirjoituksia aiheesta. Kirjoituksia alkoi tippua sähköpostiimme yllättävän rauhalliseen tahtiin – yksi päivässä.

Kohta jo Pyhäjärvellä kiehui ja kuohui. Ihmiset soittelivat toisilleen ihmeissään ja nimettömien selän takana puhujien suosikkiverkkopalstalla kirjoiteltiin, onko oikein, että Pyhäjärven Sanomissa annetaan kirjoitella yhdestä presidenttiehdokkaasta. Huokaus.

Perjantai-iltaan mennessä meille oli tullut kolme mielipidettä vaaleihin liittyen. Kaksi ei tuntunut tietävän itsekään, ketä ehdokkaista voisi äänestää. Erottuuhan siinä toki sellainen kirjoitus, jossa kirjoittajalla on oma kanta selvillä. Ei se kuitenkaan ole lehden vika, jos muita ehdokkaita kannattavat eivät viitsi laittaa tekstiä tulemaan.

Käykää nyt ihmeessä katsomassa muiden lehtien mielipideosastoja. Siellä on jo otsikoissakin kehuttu omaa suosikkia tai kritisoitu omaa inhokkia. Monien lehtien mielipidepalstat pursuilevat erilaisia kirjoituksia näin vaalien alla. Ja todellakin – kirjoituksissa on usein kovasti nostettu framille juuri yhtä ehdokasta kerrallaan. Suomessa kun on sananvapaus ja ihmisillä on halua osallistua ja vaikuttaa.

Tämä sama ongelma nousee esille aina aika ajoin. Pyhäjärven Sanomia syytetään puolueellisiksi, kun on julkaistu sellaisia tai tällaisia mielipiteitä. Minkä lehti sille mahtaa, että kaikkien näkökulmien kannattajat eivät ole yhtä aktiivisia kirjoittamaan? Emme me voi täällä alkaa aukkoa paikkailemaan. Kyllä se on teidän lukijoiden tehtävä niitä mielipidekirjoituksia meille laittaa. Suosittelen myös seuraamaan mitä muissa lehdissä tapahtuu, ennen kuin alkaa omaa paikallislehteä solvata.

Haluamme Pyhäjärven Sanomissa edistää avointa ja monipuolista keskustelukulttuuria. Haastankin lukijat kirjoittelemaan meille enemmän mielipidekirjoituksia ja laittamaan viestejä tekstaripalstalle. Mielipidekirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimitus@pyhajarvensanomat.fi tai nettisivujen palautelomakkeen kautta. Postilaatikkoonkin saa käydä tiputtamassa vaikka käsin kirjoitettuja mielipiteitä, jos tietokoneella kirjoittaminen ei suju.

Hyvät mielipidekirjoitukset ovat napakoita, selkeitä ja perusteltuja. Tekstin tulisi olla alle 2500 merkkiä pitkä. Lyhyelle kirjoitukselle löytyy lehdestä helpoiten tilaa. Paperilehdessä tila on rajallinen, joten valikoimme lehteen kirjoituksia mahdollisimman tasapuolisesti. Verkkoon kirjoituksia mahtuu enemmänkin. Julkaisemme pääsääntöisesti vain omalla nimellä kirjoitettuja mielipiteitä. Toimituksella täytyy joka tapauksessa olla tiedossa mielipiteen kirjoittajan tiedot.

Esimerkiksi omia tai kaverin palveluja tai oman yhdistyksen tai yrityksen tapahtumia ei mielipidekirjoituksissa voi mainostaa – sellainen aineisto kuuluu ilmoitusosastolle. Muista noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Varo että et syyllisty kunnianloukkaukseen, kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Varmista, että väittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Lukijoiden on pystyttävä erottamaan tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Meillä on oikeus siistiä tai muokata tekstiä, lyhentää kirjoitusta tai jättää kirjoituksia julkaisematta.

Mielipidekirjoitusten avulla kansalaiset voivat osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Mielipidekirjoitukset voivat haastaa vallitsevia ajatusmalleja, herättää keskustelua ja saada ihmiset ajattelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Kaikkein toivotuimpia Pyhäjärven Sanomien Pittää Sannoo -palstalle olisivat paikalliset aiheet. Tartu siis kynään tai laita näppäimistö paukkumaan!

Pittää Sannoo -kirjoitukset eli mielipiteet ja muutkin lukijoiden tekstit tunnistatte verkkosivuillamme ”Vieraskynä” -kategoriasta. Olemme päivittämässä verkkosivujamme siten, että vieraskynä-kirjoitukset eivät pian enää nouse uutisten mukana sivun kärkipaikoille. Kunhan päivitys on valmis, ne löytyvät verkkosivuilla sivun oikeasta reunasta ja puhelimella sivuja selatessa ne tulevat muiden uutisten perään kuvattomina linkkeinä. Haluamme Vieraskynä-kategorialla ja osastoinnin selkeyttämisellä erottaa lukijoiden ja toimituksen tuottaman aineiston entistä selkeämmin toisistaan.

Sivuille on tulossa muitakin muutoksia. Käräjäuutisille on tulossa oma Lain koura -osasto verkkoon, Vieraskynä-kirjoitusten tapaan. Nuoria koskeviin sisältöihin löytyy jo nyt ”Lue nuorten uutisia” -linkki verkkosivuilta, Viikon kyssärin alapuolelta. Ehdimme saada nuorten uutiset paremmin esille sivuilla sopivasti ennen koulujen ja uutismedian yhteistä Uutisten viikkoa, joka käynnistyy 29. tammikuuta. Uutisten viikon ajan kouluilla päästään tutustumaan Pyhäjärven Sanomien verkkosisältöön ilmaiseksi. Toivotaan, että nuorten sukupolvesta kasvaa medialukutaitoisia ja aktiivisia kansalaisia.