Pyhäsalmen Tanssi ry haluaa kääntää luovan alan osaamisen virtaa kohti kotiseutua

Keskipiste-Leader ry on myöntänyt Pyhäsalmen Tanssi ry:lle 66 000 euron hanketuen Etsintäkuulutus! Artist Wanted! -hankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 82 500 euroa. Hankkeen avulla pyritään parantamaan eteläisen Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaa nuorten taiteilijoiden keskuudessa.

Pyhäsalmen Tanssi ry etsintäkuuluttaa synnyinseudulta lähteneitä nuoria aikuisia ja kutsuu heitä palaamaan lapsuutensa ja nuoruutensa kotikonnuille työskentelemään kotimaisten ja kansainvälisten tanssi-, ääni- ja videotaiteilijoiden kanssa.

Hankkeen aikana kootaan alueelta kotoisin olevia, alalle opiskelevia ja vastavalmistuneita nuoria taiteilijoita työskentelemään yhdessä workshopeissa, joiden opettajina toimivat Elle Sofe Sara (tanssi, Norja), Laly Ayguade (tanssi, Espanja), Tuomas Norvio (äänitaide, Suomi) sekä videotaiteilija, joka varmistuu myöhemmin.

Rahoitukseen liittyvän Hyrrä-järjestelmän uusimisesta johtuen, hankkeen aloitus siirtyi keväästä syksyyn.

– Ensimmäinen kokoontuminen taiteilijoiden kanssa ja workshoppien järjestäminen on suunniteltu loka-marraskuun vaihteelle. Toki hanke sitten myös kestää vähän pidempään, eli sitä jatketaan 2025 kesään asti, Pyhäsalmen Tanssi ry:n toiminnanjohtaja Taina Ala-Ketola kertoo.

Hanke on saanut alkunsa käytännön ongelmasta. Pyhäsalmen Tanssi ry:llä on ollut vähäiset mahdollisuudet työllistää paikallisia tanssitaiteilijoita, -opettajia ja esittävän taiteen ammattilaisia Täydenkuun Tanssit -festivaalille ja Tanssiopisto Uusikuuhun eri tehtäviin, vaikka tähän on vahvat intressit, sillä osaamista ja osaajia ei löydy. Esimerkiksi Tanssiopisto Uusikuun tanssitaiteen perusopetuksen loppuun suorittaneet nuoret katoavat maailman tuulin. Alueen kulttuuritoimijoiden yhteinen kokemus on, että ammattiin valmistumisen jälkeen työllistyminen kotipaikkakunnalla on vaikeaa.

– Tavoitteena on että saadaan nuoria alalle opiskelevia ja vastavalmistuneita ensin koottua yhteen ja tutustutaan heidän osaamiseensa. Hankkeessa päästään kartoittamaan eteläiseltä Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevien nuorten taiteilijoiden tilanne, ja markkinoimaan ja osoittamaan heidän osaamistaan heidän kotiseutukaupunkeihinsa.

Taina kertoo että eräs hankesuunnitelmassakin ilmaistu huoli on, että luovaa osaamista valuu pääkaupunkiseudulle ja etelään, eivätkä alueelta kotoisin olevat nuoret palaa työskentelemään tänne.

– Hankkeen aikana kun näitä taiteilijoita haastatellaan ja jututetaan, me kuullaan heidän näkemyksiään siitä, miten he nuorina ja vastavalmistuneina kokevat maaseutumaisten kaupunkien työskentelyn mahdollisuudet ja työskentelyn edellytykset, Ala-Ketola kuvailee.

Hanke on myös itsenäinen osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa, jota ollaan valmistelemassa. Nuorten osaajien verkostoa voidaan hyödyntää Oulu2026-ohjelmistoon kuuluvan Art & Tech Goes Underground -suurteoksen yhteydessä. Teos toteutetaan Pyhäjärven kaivoksessa alkusyksystä 2026 ja sen ensi-ilta on Täydenkuun Tanssit -festivaalilla. Tämän syksyn työpajoille mukaan lähteville nuorille voi tarjoutua suurteoksen kautta työskentelymahdollisuuksia.

– Siihen tarvitaan taiteilijoille assistentteja. Tarkoituksena, että näistä työpajoista syntyy verkostoja ja ihmiset tutustuu toisiinsa ja voidaan palkata työntekijöitä.

– Toinen työllistämisen tavoite on, että tehdään meidän yhteistyökunnille ja -kaupungeille, jotka lähtee tähän mukaan, tiedettäväksi heiltä kotoisin olevien taiteilijoiden osaaminen ja työskentelytilanne. Eli ei pelkästään me, Pyhäsalmen Tanssi ry, vaan myös eteläisen Pohjois-Pohjanmaan kaupungit pystyisivät halutessaan työllistämään näitä nuoria taiteilijoita ja ottamaan heitä mukaan omien tapahtumiensa ohjelmistoon.

Taina kertoo, että Pohjois-Pohjanmaan kulttuurituottajia ja kulttuurijohtajia on lähestytty asiassa ja vastaanotto on ollut innostunutta.

– Jos joku kulttuuritoimija kuulee asiasta vasta nyt tai taiteilija tunnistaa olevansa kohderyhmää, minuun voi olla yhteydessä. Haku residensseihin avataan maaliskuun aikana ja silloin asiasta myös tiedotetaan enemmän sekä Täydenkuun Tanssit -festivaalin että yhteistyökaupunkien kautta, Ala-Ketola kertoo.

Artikkelikuva: Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Ikola ja Pyhäsalmen Tanssi ry:n toiminnanjohtaja Taina Ala-Ketola viime kesän festivaalin yhteydessä järjestetyssä Tanssiopisto Uusikuun 30-vuotisjuhlassa. Kuva: Joonas Kärkkäinen.