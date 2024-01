Viikon 3 kyssäri – Joko tiedät ketä aiot äänestää presidentiksi?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Onko kova pakkanen aiheuttanut ongelmia arkeesi?

Näin vastasitte: Kyllä: 68 % Ei: 32 % (Vastauksia yhteensä 37)

Kyllä!

”Välillä meinaa vähän vilustaa 17 asteen sisälämpötila kotona mutta tarkenee kun vällyjä lisää.”

”Auto ei lähde käyntiin. Pakkasta -34.”

”On, auto ei käynnistynyt. Onneksi polkupyöräily onnistuu kovallakin pakkasella.”

”Kotilämpökone hajosi!”

”Auto jämähti katoksen perukoille. Ootellaan kevättä.”

”Liikkuminen hankaloituu ja auton käyttö riskirajoilla.”

”Lenkille ei pääse, kunto repsahtaa, koira ei ymmärrä. Lisäksi sähkö on kallista, pimeässä täytyy istua, aika käy pitkäksi.”

”Potkuri ei luista kovalla pakkasella.”

Ei!

”Ruokaa on jääkaapissa ja pakasteessa. Puita on lämmitykseen. Ei hätää niin kauan kun ei ole pakko lähteä mihinkään.”