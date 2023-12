Pyhäjärvi-muistipeliä kymmenen vuotta

Suosittua Pyhäjärvi-muistipeliä on saanut pelata jo kymmenen vuoden ajan Mainostoimisto Mediabaarin Janne Laineen perustamalla Muistipelit.com sivustolla. Miljoonatta pelauskertaa lähentelevä Pyhäjärvi-muistipeli on suosittuna lunastanut paikkansa muistipelien valikoimassa.

MAINOS

Pyhäjärvi-peli toteutettiin vuonna 2013 Kansainvälistyvä Pyhäjärvi -hankkeen toimesta ja toteuttajana toimi Muistipeli.com sivuston kehittäjä, Pyhäjärveltä lähtöisin oleva Janne Laine mainostoimisto Mediabaarista.

Pyhäjärvi-muistipeli on internetissä ilmaiseksi pelattava nettipeli ja sen tavoitteena on lisätä Pyhäjärven kaupungin ja sen alueella olevien nähtävyyksien sekä palveluiden näkyvyyttä. Peliin on mahdollista hankkia pelikortin muodossa näkyvyyttä omalle yritykselle, kortin yhteydessä on mahdollista kertoa lyhyesti yrityksestä sekä saada linkitys omille nettisivuille. Yritykselle tämä on erinomainen tapa luoda lisää näkyvyyttä mieleenpainuvalla keinolla, mikäli korttipaikka kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä Janne Laineeseen.

– Pelaamalla Pyhäjärvi-peliä saisi pelaaja paljon informaatiota pienen paikkakunnan tarjonnasta ja noin ollen voisi hyödyntää niitä ohikulkumatkalla tai pidempään vieraillessa Pyhäjärvellä, miettii Janne Laine.

Laine lisää että, olisikin hienoa laajentaa yhteistyötä peliin liittyen paikallisten yritysten kanssa, jotta esimerkiksi eri tapahtumat sekä matkailun ja majoituksen ja palveluiden tarjonta saataisiin entistäkin paremmin näkyviin peliin. Tavoitteena olisi myös että paikkakuntalaiset löytäisivät pelistä ja ympäristöstään asioita, joista eivät aiemmin ehkä ole olleet tietoisia. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tapahtumat ja erikoisemmat luontokohteet ja -polut.

Pyhäjärvi muistipeliä sekä muitakin Muistipelit.com sivustolla olevia pelejä voi pelata ilmaiseksi, eikä niiden pelaaminen velvoita mihinkään. Pelaaja voi niin halutessaan osallistua peleissä oleviin kuukausikilpailuihin luomalla sivustolle pelaajatunnukset. Muistipeli.com on hyvin suosittu pelisivusto, missä koviksi vakiopelaajiksi muodostunut joukko kilpailee päivittäin parhaista tuloksista top-listoilla.

Muistipeli.com pelisivusto ja pelit ovat Janne Laineen käsialaa ja edelleen nyt vuonna 2023 Laine vastaa sivuston ja muistipelien julkaisusta sekä kehittämisestä. Sivusto aloitti toimintansa vuonna 2008 ja jatkuvaa kehitystyötä tehdään edelleen, jotta pelattavuus pysyisi nykytekniikan mukana. Eri muistipelejä on pelattu jo yhteensä kohta 14 miljoonaa kertaa!

Nyt kaikki testaamaan omaa muistia muistipelien äärelle!

Pyhäjärvi-muistipeli löytyy osoitteesta: https://www.muistipeli.com/peli/pyhajarvi/