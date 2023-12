Pumppuvoimalan rahoitukselle jatkoaika – neuvottelut käynnissä useamman toteuttajan kanssa

Kaivoksen yhteyteen suunnitellun pumppuvoimalan alkuperäinen investointikumppani, EPV Energia, luopui hankkeesta hankalalla hetkellä. Rahoituksen määräaika oli menossa umpeen 4. joulukuuta. Hankkeelle saatiin kuitenkin viime hetkellä jatkoaikaa, mikä helpottaa neuvotteluja potentiaalisten investorien kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myönsi syksyllä 2021 26,3 miljoonan euron investointituen kaivoksen yhteyteen toteutettavalle pumppuvoimalalle. Euroopan komissiolta saatiin vuosi sitten vahvistus investointitukipäätökselle. Lokakuun loppupuolella, rahoituksen määräajan jo lähestyessä, EPV Energia ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta. Perusteluna oli kustannusarvion nouseminen huomattavasti yli alkuperäisen 125 miljoonan kustannusarvion, jolla rahoitusta haettiin.

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi toimii kaivoksen uusiokäyttöä koordinoivan Pyhäjärven Callion toimitusjohtajana. Hän kertoo, että Callio ryhtyi etsimään uutta kumppania, kun edellinen hanketoimija vetäytyi hankkeesta.

– Säätövoimakapasiteetti on erittäin haluttu investointikohde energia-alan toimijoiden keskuudessa, mutta kaivosinfraan toteutettava pumppuvoimala on myös monille toimijoille haastava kohde. Silti uusia neuvottelukumppaneita Calliolla on pumppuvoimalan toteuttamiselle useita ja neuvotteluita on jatkettu valitun joukon kanssa, hän toteaa.

Rahoituksen määräaika oli kuitenkin päättymässä 4. joulukuuta. Uuden investorin löytyminen olisi huomattavasti hankalampaa ilman rahoitusta.

– TEM:n myöntämälle investointituelle haettiin jatkoaikaa. Olemme olleet alusta saakka hyvin luottavaisia sille, että se myönnetään, sillä poliittinen tahtotila säätövoiman lisäämiseksi energiajärjestelmäämme on niin laaja ja sitä tukevat asiantuntijatahojen vahvat suositukset, Kiviniemi kertoo.

Kiviniemen mukaan ministeriö on myöntänyt hakemuksesta pumppuvoimalan rakentamisen aloittamiselle ja loppuun saattamiselle jatkoaikaa 7. joulukuuta 2023 tekemällään päätöksellä.

Haasteen jatkokehitykselle luo myös maanalaisen kaivoksen sulkemisaikataulu.

– Neuvottelut ovat silti sujuneet aikataulu huomioon ottaen mallikkaasti ja uskomme pääsevämme etenemään uuden kumppanin kanssa tammikuusta lukien, Kiviniemi arvioi.

Kiviniemi antaa kiitosta luottamushenkilöille rahoituksen jatkoajan neuvotteluista.

– Paikkakunnan poliittinen johto, erityisesti mainitsen valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, on tehnyt poliittisen tahtotilan eteen tuloksekkaasti työtä ministeriön suuntaan. Viesti on selvästi kuultu ja ymmärretty.

Artikkelikuva: Arkistokuva, Sonja Kähkönen.