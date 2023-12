Teollisuuskiinteistö tulessa Pyhäjärvellä

Pyhäjärven teollisuusalueella on käynnissä teollisuuskiinteistön tulipalo. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuureen rakennuspaloon ennen iltayhdeksää. Pelastuslaitos on vahvistanut, että kyseessä on noin 200 neliöinen autokorjaamo.

Päivystävä palomestari Joona Meriläinen saapui tapahtumapaikalle vähän ennen kymmentä illalla, jolloin sammutustoiminta oli jo käynnissä.

– Justiinsa tulin kohteeseen Ylivieskasta, sata kilometriä oli matkaa. Sen verran voin sanoa, että teollisuuskiinteistö palaa ja pelastustoiminta on käynnissä, hän kertoi.

Meriläisen mukaan kohteessa on parhaillaan kahdeksan pelastustoimen yksikköä ja yksi ensihoitoyksikkö.

Keskipohjanmaa uutisoi hetki sitten, että tulipalo on autokorjaamossa.

Päivystävä palomestari vahvisti kello 22.25 saapuneessa tiedotteessa, että kyseessä on noin 200 neliöinen autokorjaamo teollisuusalueella.

– Sivullinen ilmoittaja oli havainnut, että rakennuksen räystäiden alta tulee runsaasti savua ja ikkunoista liekkiä, Meriläinen kertoo tiedotteessa.

Pelastuslaitoksen ensimmäiset yksiköt aloittivat rakennuksen sammuttamisen ulkoa päin. Tiedotteenantohetkellä sammutustoiminta jatkuu edelleen ja sen arvioidaan jatkuvan vielä joitakin tunteja. Pelastuslaitoksen mukaan palo on kuitenkin hallinnassa.

Päivystävä palomestari kertoo, että rakennusta joudutaan purkamaan sammutustöissä. Onnettomuudesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Tulipalon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Juttua päivitetty klo 22.31.

Artikkelikuva: Sonja Kähkönen