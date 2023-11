Viikon 49 kyssäri – Olisiko sinusta omaishoitajaksi?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Kumpaa vietät mieluummin: Black Fridayta vai Älä osta mitään -päivää?

Näin vastasitte: Black Friday: 11 % Älä osta mitään -päivä: 89 % (Vastauksia yhteensä 35)

Black Friday!

”Köyhä ostaa silloin, kun on halpaa.”

”Hyödynnän tarjoukset sellaisiin ostoksiin, mitä täytyisi hankkia joka tapauksessa, oli tarjouksia tai ei.”

Älä osta mitään -päivä!

”Tulee halvemmaksi!”

”Olen jo sen verran aikuinen, että Älä osta mitään -päivä on minulle sopiva juttu.”

”Tavaraa ei tarvita.”

”Olen materialistisessa mielessä varsin hyvinvoiva, enkä koe tarpeelliseksi osallistua turhaan kuluttamiseen. Tarjouksetkin ovat varsin näennäisiä, etenkin kv. yritykset hilaavat reilu kuukausi ennen hintoja ylöspäin saadakseen aleprosentit näyttämään kovilta.”

”Tulee muutenkin omia kulutustottumuksia nykyään tarkasteltua kriittisemmin, niin en oo lähteny tämmösillekkään peleille yhtään. Varsinkaan sen jälkeen, kun tuli ilmi tää ”nostetaan eka hintoja, että saadaan alennettua sitten”. Muutenkin maapallo jo notkuu jo kaiken maailman krääsästä. En näe montaakaan hyvää puolta näissä ”alejutuissa”.”

”On oma juhlapäivä meillekin, kenellä ei ole varaa hyödyntää Black Friday -tarjouksia. Vaikka tätä päivää kyllä juhlitaan muutenkin ympäri vuoden.”

”Koronassa ollaan kotona. Terveenä vasta kauppaan. Eikö se ole vieläkään mene perille.”

”Joka päivä on minulle älä osta mitään -päivä. Valitettavasti ei aina onnistu.”