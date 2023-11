MAINOS

Heidi Tiitto Yrityspalvelu Balanssista on tehnyt joulumarkkinoille kotimaisia yrityksiä esiin nostavan jouluisen tasohyppelypelin. Peli aukeaa pelattavaksi 1.12.2023.

Kadonneiden joululahjojen arvoitus -peli on kaikille sopiva tietokoneen verkkoselaimella toimiva 2D tasohyppelypeli, jossa tonttu kerää kadonneita joululahjoja. Pelaaminen on ilmaista. Ajatus peliin on lähtenyt Heidi Tiiton tämän hetken pelialan koulutuksesta, jossa on tarkoitus tehdä asiakaspeli. Nimenomainen peli on kehitelty juuri joulumarkkinoille sopivaksi. Pelissä on runsaasti jouluisia elementtejä, jotka siivittävät pelaajat mukavasti joulun tunnelmointiin.

Tällainen tuote tuote ei kehity ihan yksin, vaikka Heidi toimiikin pelissä itsenäisenä tekijänä. Peliprojekteista riippuen, mukana on yleensä vähintään koodari ja graafikko. Pelituotteen mainos- ja sponsoripaikkojen myynnistä yrityksille vastaa Heidi Tiitto ja tiedottamisesta Markkinointivartin Kaarina Julkunen.

Yrityksellä on mahdollisuus ostaa mainospaikka pelistä ja näin ollen saa näkyvyyttä yritykselleen joka kerta, kun pelaaja saapuu peliin. – Todella piristävä, erilainen ja mielenkiintoinen keino näkyä joulumarkkinoilla, Heidi iloitsee. Tuotteesta on pilottiversio rakenteilla, johon pääsee soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Tiitolle, hän kertoo mielellään lisää tietoja pelistä ja sen mahdollisuuksista ja markkinointikanavista.

Kaarina ja Heidi muistuttavat myös että jos haluaa valloittaa tulevan sukupolven erilaisella markkinointitaktiikalla, niin ehdottomasti mukaan! Pelillisyys on vähän käytetty mutta tehokas ja toimiva tapa brändätä yritystä muille.

– Tällaisessa tuotteessa muistijälki on erilainen ja tämän kautta on mahdollista saavuttaa erilaisia kohderyhmiä kuin tavallisesti, Kaarina lisää. Tämän pelin avulla haluamme olla mukana vahvistamassa kotimaisten yrittäjien brändiä ja osaamista, Heidi miettii.

– Kotimaisten ja erityisesti pienten yritysten tarjonta hukkuu useasti isojen ketjujen markkinoinnin jalkoihin, Heidi lisää.

Tuotetta käytetään tietokoneen verkkoselaimella. Peli on rakennettu niin että se on helppokäyttöinen, viihdyttävä ja lapsiystävällinen. Peli on suunnattu lapsiperheille, aikuisille ja pelaamisesta kiinnostuneille.

– Haluamme haastaa kyllä kaikkia kokeilemaan peliä ennakkoluulottomasti, Heidi sanoo.

Peli on tuotteena kehitetty niin monipuoliseksi, että myös sen jatkokäyttö on mahdollinen. Peli taipuu tarvittaessa pelihahmojen, taustojen ja vuodenaikojen mukaisesti.

