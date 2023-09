Poliisin tutkintalinja törkeästä ryöstöstä törkeäksi pahoinpitelyksi

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että aiemmin syyskuussa uutisoidun törkeän ryöstön tutkinnassa on vahvistunut uusi tutkintalinja, jonka mukaan naista ei olisi kaapattu ja ryöstetty. Tapausta tutkitaan nyt törkeänä pahoinpitelynä ja teosta epäillään aiemmasta poiketen vain yhtä henkilöä, joka on uhrille entuudestaan tuttu.

Poliisi tiedotti tänään maanantaina, että aiemmin uutisoidun Köpsintiellä tapahtuneen törkeän ryöstön tutkinnassa on vahvistunut toinen tutkintalinja, jonka mukaan naista ei olisikaan kaapattu ja ryöstetty. Aiemmin poliisi pyysi havaintoja syyskuun kolmas päivä Köpsintiellä tapahtuneeseen törkeään ryöstöön, jossa nainen olisi joutunut kahden noin keski-ikäisen miehen ja naisen uhriksi ja tekijät olisivat pakottaneet uhrin autoonsa ja anastaneet tämän käsilaukun. Tapausta tutkitaan nyt törkeänä pahoinpitelynä.

– Niin kuin tiedotteessa mainittiin, että tämä toinen tutkintalinja on saanut vahvistusta poliisin esitutkinnan edetessä tehtyjen kuulusteluiden ja teknisen tutkinnan takia. Uhri on sama ja uhri on saanut sairaalahoitoa vaativia vammoja, ei kuitenkaan hengenvaarallisia, tutkinnanjohtaja Minna Vuori tarkentaa.

Poliisi epäilee törkeästä pahoinpitelystä yhtä henkilöä, joka on uhrille jo entuudestaan tuttu.

Tiedotteessa kerrotaan, että kuulustelujen perusteella on käynyt ilmi, että epäilty pahoinpitely olisikin tapahtunut yksityisasunnossa.

– Tapahtumapaikka sijoittuu Köpsintien alueelle, tutkinnanjohtaja Vuori kertoo ja lisää, ettei esitutkinnan tässä vaiheessa ole tällä hetkellä muuta lisättävää.