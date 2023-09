Puffi: Kulttuuriympäristöpäivä kutsuu kylille – Metsähiisi ja Vuorihiisi viihdyttävät linjurimatkalla

Pyhäjärvellä järjestetään lauantaina 23. syyskuuta Kulttuuriympäristöpäivä, joka tempaisee matkaansa Hiidenkylälle sekä Ruotaselle tutustumaan ja viihtymään. Kulttuuriympäristöpäivä on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, jonka teemana on tänä vuonna Elävä perintö.

Lauantaina 23. syyskuuta kaupungintalon pihasta starttaa ilmainen bussikuljetus, joka kuljettaa kyytiläisensä kohti Pyhäjärven Kulttuuriympäristöpäivän tapahtumia Hiidenkylällä sekä myöhemmin Ruotasella. Tämän vuoden Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana on Elävä perintö, joka tarkoittaa aineetonta kulttuuriperintöä, kuten taitoja, tapoja ja tarinoita. Laajaan käsitteeseen sisältyvät muun muassa myös rakennusten, pihojen ja maisemien käytön ja hoidon taidot sekä tavat. Pyhäjärven tapahtumakokonaisuus on suunnattu kaiken ikäisille kävijöille.

– Pyhäjärvellä on aktiiviset, vahvat kylät ja halusimme yhteishengessä tuoda kulttuuritapahtumia nimenomaan kylille nostaen esiin niiden kokoontumispaikkoja ja elävää perintöä, Pyhäjärven kaupungin kulttuurituottaja Leena Mulari kertoo.

Kulttuurituottaja kertoo, että elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, jota on suojeltu Unescon sopimuksella kaksikymmentä vuotta. Sopimuksen ytimessä ovat perinnettä harjoittavat yhteisöt, ryhmät ja yksilöt, jotka päättävät, mikä on tärkeää ja säilyttämisen arvoista.

– Pyhäjärvellä elävää perintöä voisivat olla esimerkiksi hiisitarinat, kylätalojen ja pihojen hoidon perinne, Euroopan syvimmän kaivoksen ympärille kiertyvä tapakulttuuri, kohtaamiset idän ja lännen välillä, perinneruuat, talkooperinne ja paljon muuta.

Kulttuuriympäristöpäivään kuljettaa ilmainen linja-auto, jonka kyydissä myös Metsähiisi ja Vuorihiisi kertovat päätymisestään Pyhäjärvelle – paikkakunnalle, jossa hiisitarinat elävät yhä runsaina. Ensimmäinen kuljetus vie Hiiden-Oravaan, jossa pääsee tutustumaan muun muassa vanhojen työvälineiden näyttelyyn. Linja-auto kuljettaa takaisin kaupungintalon pihaan, josta seuraavaksi suuntana on Mäkikylän monitoimitalo. Ruotasella tapahtumassa on luvassa muun muassa kaivoksen näyttelyn avajaiset. Molemmilla kylillä on myös mahdollisuus osallistua piirustuskilpailuun.

– Toivon kovasti, että ihmiset lähtevät mukaan ja ideoidaan yhdessä uusia tapoja juhlistaa omia kotikulmia! Tällainen kyläkierros voisi toimia kivasti myös kesällä Avoimet kylät -päivänä – ja tietysti odotan kuulevani lisää pyhäjärvisistä perinteistä, Mulari kertoo.

Ilmaiseen bussikuljetukseen tulee ilmoittautua kulttuurituottajalle viimeistään keskiviikkona 20. syyskuuta mennessä.

Artikkelikuva: Pixabay.

