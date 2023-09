Poliisi tiedottaa: Turvalaitteiden ja kännykän käyttö liikenteessä tehovalvonnassa ensi viikolla

Turvavyön käyttö voi paitsi pelastaa hengen, myös auttaa välttymään liikennevirhemaksulta. Poliisi valvoo ensi viikolla tehostetusti turvalaitteiden ja kännykän käyttöä liikenteessä.

Autossa on käytettävä turvavyötä jokaisella istuinpaikalla, jolla vyö on asennettuna. Onnettomuustietoinstituutin raportissa on arvioitu, että vuoden 2021 kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa yli 30 henkilöä olisi pelastunut turvatyötä käyttämällä.

Turvavyön käytön laiminlyönnistä liikennevirhemaksun hinta on 70 euroa. Lapsen turvalaitteen käytöstä huolehtimatta jättäminen on useimmissa tapauksissa päiväsakoilla hoidettava asia, Poliisihallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi puuttuu 18.-22. syyskuuta tehostetusti turvavöiden, suojakypärien ja lasten turvalaitteiden käytön puutteisiin.

Turvalaitteiden käytön valvonnan yhteydessä valvotaan myös moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajien matkapuhelimien käyttöä. Matkapuhelinta tai muutakaan viestintälaitetta ei saa käyttää ajon aikana kädessä pitäen.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan matkapuhelimen käyttö on ollut mukana keskimäärin 3–5 kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa joka vuosi.

– Erityisen vaarallista on tekstin kirjoittaminen ajon aikana, sillä silloin katse saattaa olla useita sekunteja poissa edessä olevasta tiestä, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta muistuttaa.

Ihalainen toteaa, että seuraamuksena matkapuhelimen kädessä käyttämisestä on sadan euron liikennevirhemaksu.

