Nuorten vaikuttajaryhmä ilmaisi huolensa nuorisotiloista

Nuorten vaikuttajaryhmä on jättänyt kaupungille vetoomuksen, jossa se pyytää kaupunkia tutkimaan nuorisotilojen kunnon ja etsimään nuorten käyttöön paremmat tilat. Tekninen lautakunta käsitteli vetoomuksen kokouksessaan torstaina.

Nuorten vaikuttajaryhmä jätti 16. toukokuuta kaupungille vetoomuksen koskien kaupungin nuorisotiloja.

– Me nuoret olemme huolissamme kaupungin nuorisotiloista. Tilat ovat kooltaan hyvät, mutta ilmanlaatu on erittäin huono. Yleisimpiä oireita, joista kärsimme, on päänsärky ja tukkoisuus, jotka useimmiten alkavat nuorisotiloissa. Voiko kenties ilmassa olla jotain? Tilat olisi hyvä tutkia perusteellisesti, koska niin moni nuori on havainnut oireet pian tultuaan nuokkarille. Olemme huolissamme, että jo tämän ikäisinä meidät altistetaan näin huonolle sisäilmalle, vetoomuksessa todetaan.

Nuorten vaikuttajaryhmä pyytää, että asia otettaisiin vakavasti ja mietittäisiin, olisiko nuorille mahdollista löytää parempi toimitila. Vaikuttajaryhmän vetoomuksessa kerrotaan, että tällä hetkellä osa nuorista ei voi osallistua toimintaan nykyisissä tiloissa oireilun vuoksi.

– Otimme asian puheeksi vaikuttajaryhmässä, koska tämä on asia mihin haluamme yhdessä vaikuttaa ja mihin haluamme muutoksen. Miksi nuorten tiloihin ei panosteta tarpeeksi, koska siellä nuoret viettävät suuren osan ajastaan, nuorten vaikuttajaryhmä kysyy.

Tekninen johtaja Sami Laukkanen kertoo, että tiloissa on tehty mittavat remontit. Valesokkelirakenteen aiemmin aiheuttamat ongelmat on korjattu.

– Viimeisimmissä tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään terveydellisiä syitä olla käyttämättä tiloja, hän vakuuttaa.

Teknisen lautakunnan esityslistalla todettiin pykälän esittelytekstissä, että kaupunginhallitus on 22. toukokuuta antanut teknisille palveluille tehtäväksi päivittää kirjasto- ja monitoimitalon hankesuunnitelman. Vuoden 2019 hankesuunnitelmassa nuorisotilat olivat mukana ja ne ovat mukana myös tämän vuoden hankesuunnitelman päivityksessä. Selvitys on työn alla ja valmistuu lähiaikoina.

– Meillä ei ole nyt tällä hetkellä mitään muuta järjellistä tilaa tarjota. Tarve on tiedostettu ja nuorisotilat ovat uudisrakentamishankkeessa mukana. Tuo on se lääke. En näe nopeaa ratkaisua asialle. Toivotaan, että vapaa-aika- ja nuorisopalvelut pystyvät toimimaan tiloissa siihen asti, Laukkanen toteaa.

Tekninen lautakunta merkitsi nuorten vaikuttajaryhmän vetoomuksen tiedoksi.

Artikkelikuva: Nuorten vaikuttajaryhmä kokouksessaan kaupungin nuorisotiloissa 15. kesäkuuta.

Tämä artikkeli on avattu vapaasti luettavaksi 8.9.–15.9. osana Uutismedian liiton Pureudu paikallisiin -kampanjaa, jonka tavoitteena on tuoda esille paikallislehtiä sekä paikallislehtijournalismia.