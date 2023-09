Tanskan markkinoilla mahdollisuuksia

Olin viime viikolla mukana Paikallislehtien päätoimittajayhdistys PPY:n opintomatkalla Tanskassa. Ohelmassa oli muun muassa vierailu Suomen suurlähetystöön, jossa tapasimme suurlähettiläs Harri Kämäräisen. Hän oli erittäin kiinnostunut ympäri Suomea saapuneiden päätoimittajien edustamien alueiden yritystoiminnasta. Suomen vienti Tanskaan on kasvussa ja vakavarainen Tanska tarjoaa paljon bisnesmahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Apua suomalaisille yrityksille Tanskan markkinoilla tarjoaa Tanskan Team Finland, johon kuuluvat suurlähetystön lisäksi Business Finlandin edustajat, Suomen Kulttuuri-instituutti ja kunniakonsulaattien verkosto.

Yksi Tanskan Team Finlandin työn painopisteistä on kasvattaa suomalaisten yritysten tuotteiden, osaamisen ja palveluiden hyödyntämistä YK:n hankinnoissa. Köpenhaminassa sijaitsee YK-kylä, jossa toimii 11 YK:n virastoa. YK tekee vuosittain hankintoja noin 18 miljardilla eurolla. Kööpenhaminassa olevien YK:n järjestöjen arvioidaan tekevän noin 40 prosenttia YK:n hankinnoista. Suomen osuus näistä hankinnoista on ollut hyvin pieni, vain noin 0,05 prosenttia.

Suurlähettiläs kertoi, että Business Finlandin Philip Bank Kööpenhaminassa on erikoistunut opastamaan yrityksiä YK:n hankintaprosesseissa. Jos hankintakokonaisuudet ovat liian suuria, on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun myös yhteistyössä muiden kanssa.

Kämäräinen kertoi myös yhdestä Euroopan suurimmista rakennushankkeista, Fehmarnin salmen alittavasta tunnelista. Noin 18 kilometrin mittainen tunneli rakennetaan elementeistä. Tunneliin tulee rautatielinjat molempiin suuntiin sekä nelikaistainen moottoritie ja huoltotunneli. Tunnelin arvioidaan valmistuvan vuonna 2029. Sitten Saksaan pääsee Tanskasta tunnin lauttamatkan sijaan kymmenessä minuutissa. Kiinteä yhteys Skandinavian ja Manner-Euroopan välillä lyhenee 160 kilometriä. Tällä tulee olemaan vaikutuksia myös suomalaisten yritysten vientiyhteyksiin ja kuljetuksiin.

Suurlähettilään mukaan suomalaisia yrityksiä ei ole tunnelin urakoitsijalistauksissa näkynyt, vaikka osaamista Suomessakin varmasti olisi. Voisiko vaikka kaivoksella toimiva Callion Underground Rescue -koulutuskeskus tarjota osaamistaan rakentajille, operaattoreille tai seudun pelastuslaitoksille?

Suurlähetystön mukaan Tanskassa työttömyys on erittäin alhaisella tasolla ja julkinen talous on vakaalla pohjalla. Hoitoalalla painitaan kuitenkin samojen haasteiden kanssa kuin muissakin Pohjoismaissa – hoitajista on pulaa. Terveyspalvelujen kerrottiin kuitenkin toimivan hyvin. Tanskalaisten on helppo hyggeillä – maassa voidaan hyvin.

Jaana Koski

päätoimittaja

Tämä artikkeli on avattu vapaasti luettavaksi 8.9.–15.9. osana Uutismedian liiton Pureudu paikallisiin -kampanjaa, jonka tavoitteena on tuoda esille paikallislehtiä sekä paikallislehtijournalismia.