Nelli Hautamäki Callion suurimman hankkeen projektipäälliköksi

Pyhäjärvinen Nelli Hautamäki aloitti syyskuun ensimmäinen päivä Callio FutureMINE – tulevaisuuden digitaalinen testikaivos -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa Pyhäsalmen kaivokseen kehitetään digitaalinen testikaivos, jolla voidaan vaikuttaa koko kaivosteollisuuden sähköistymiseen ja digitalisaatioon niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Pyhäjärven Callion FutureMINE-hankkeessa Pyhäsalmen kaivokseen kehitetään tulevaisuuden digitaalinen testikaivos, jonka tavoitteena on kehittää kaivosteollisuutta sen siirtyessä kohti digitaalisempaa ja sähköisempää aikakautta. Digitaaliset ratkaisut lisäävät henkilöstön turvallisuutta, toiminnan tehokkuutta ja vähentävät myös ympäristön kuormitusta. FutureMINE-hanke luo aidon maanalaisen sekä simuloidun digitaalisen kehitysympäristön kaivokseen, jossa kaivosteollisuuden tuotteita ja teknologiaa tutkitaan, kehitetään sekä testataan. Hankkeen yhtenä keskeisenä kohderyhmänä on akkukäyttöisen teknologian valmistajat ja käyttäjät, joiden toiminnassa korostuu uuden teknologian testaamisen ja käyttöturvallisuuden varmistaminen. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat räjähdeaine- ja räjähdetarvikkeiden kuljetukseen, varastointiin sekä käyttämiseen liittyvät yritykset. Pyhäjärvinen Nelli Hautamäki aloitti syyskuun ensimmäinen päivä hankkeen projektipäällikkönä.

– Vastaan testi-infran rakennuttamisesta kaivokselle – olen täällä päässä vastuuhenkilönä. Projektipäällikön työhön kuuluu muun muassa myös budjetointia, asiakastapaamisia ja hyvin paljon muuta, hän kertoo.

Ennen projektipäällikön kenkiin astumista Hautamäki kerkesi työskennellä noin puolitoistavuotta Kemin kaivoksella tuotannonohjaajana, urakanvalvojana sekä projektiasiantuntijana.

– Nyt kun on ensimmäinen viikko Calliossa takana, niin on ollut vähän uuden opettelua, kun onkin saanut mennä töistä suoraan kotiin. On uudet rutiinit ja enemmän vapaa-aikaa myös kotona.

Kemin työmaalle hän kulki joka ikinen viikko, joten Pyhäsalmi–Kemi väli tuli tutuksi.

– Aloitin myös kaivostekniikan maisterin opinnot viime viikolla, että ei tässä tylsää tule, Hautamäki naurahtaa.

Pyhäsalmen kaivoksella tuore projektipäällikkö on työskennellyt yli kuuden vuoden ajan ennen lähtöään Kemiin, joten tuttuun ympäristöön sekä tuttujen ihmisten luo oli helppo palata takaisin.

– Kaivosala on vienyt mukanaan jo siitä hetkestä lähtien, kun aloitin kaivosmiehen opinnot ja myöhemmin työt kaivosmiehenä. Tietysti sitä haluaa, että ala kehittyy ja on mukavaa, että saa itse olla mukana sen kehittämisessä, Hautamäki ajattelee.

– Mukava porukkahan Calliossa on. Yksin ei tarvitse jäädä – porukalla mietitään ja aina saa apua, jos sitä tarvitsee.

Calliossa työskentelee Hautamäen lisäksi toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi, kehitysjohtaja Sakari Nokela sekä kiinteistöpäällikkö Veeti Kokkonen. Kehitysjohtaja Nokela kuvailee FutureMINE-hanketta Pyhäjärven Callion suurimmaksi hankkeeksi ikinä. Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy hallinnoimalle Callio FutureMINE-testikaivosprojektille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Projektin kokonaisbudjetti on 2 100 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän avustuksen määrä on 1 050 000 euron suuruinen. Hankeaika jatkuu 2025 vuoden loppuun saakka.

