Uusi 18-väyläinen frisbeegolf-rata valmistumassa

Lamminahon Ahton frisbeegolf-jaoston puuhaama rata valmistuu syksyn aikana.

Honkavuoren uutta frisbeegolf-rataa on suunniteltu jo vuodesta 2019. Alueelle on valmistumassa uusi 18-väyläinen rata. Aiemminkin alueella on voinut frisbeegolfia harrastaa, mutta nyt edessä on tuore rata.

– Käytännössä puhutaan täysin uudesta radasta, jossa vanhoja väyliä hyödynnetään vain osin, avaa Juhani Kalanen.

Radan suunnittelusta vastaa Lamminahon Ahton frisbee-jaosto.

– Ensin suunnittelimme uutta 12-väyläistä rataa mutta nälkä kasvoi syödessä ja rata päätettiin muuttaa täyspitkäksi 18-väyläiseksi. Vanhan radan horsmikkoa ja pajukkoja ei uudelta radalta löydy kuin lajiin olennaisesti kuuluvan satumaisen huonon tuurin avulla.

Radan rakennus on hyvällä mallilla ja valmis rata opasteineen tulee käyttöön syksyn aikana.

– Radan rakennus on kaikekseen hyvällä mallilla vaikkakin työ on ollut hidasta ja muutoksia on jouduttu tekemään suunnitteluvaiheessa paljonkin. Radan suunnittelussa ensiarvoisen tärkeää on ollut se, että se sulautuisi Honkavuoren vaihtelevaan metsäiseen maastoon mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pienillä luonnon muokkauksilla. Myös alueen muu käyttö on huomioitu mahdollisimman hyvin, alue on kuitenkin monipuolinen ulkoilualue.

Uudelle radalle on jo mahdollista päästä pelaamaan. Väylät ovat heittovalmiina.

– Ainoastaan kuudelta väylältä puuttuu valmiit heittopaikat. Koko radalta uupuvat opasteet. Tällä hetkellä radalla voi siis myös harrastaa frisbeegolf-suunnistusta, etsimällä heittopaikat ja korit!

Ahton sivuilta löytyy kartta, mihin uudet väylät on merkitty. Rata päivittyy myös frisbeegolfradat.fi-sivustolle.

Minkälaiseksi rataa voisi kuvailla?

– Kyseessä on sopivan haastava metsäinen rata, jonka suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös pelaajaystävällisyys. Väylät ovat suhteellisen lähellä toisiaan ja pitkiä siirtymiä tai risteäviä väyliä ei ole. Par tulos on 56, radan ihannetuloshan on heittäjästä itsestä kiinni. Pisin väylä on noin 200 metriä ja suurin korkeusero väylällä noin 30 metriä, tietää Kalanen.

– Toivomme tietysti, että radalle tulee paljon käyttöä ja pelaajat saa siitä hyviä kokemuksia! Muistakaa huomioida alueen muut käyttäjät – aina ennen heittoa tulee katsoa, että väylä on vapaa. Muistetaan myös pitää paikat siistinä.

Artikkelikuva: Honkavuoren maastoon valmistuu syksyn aikana 18-väyläinen frisbeegolf-rata.

