Viikon 19 kyssäri – Aiotko osallistua Pyhäjärven kaupungin järjestämään roskareippailuun?

Edellisen viikon kyssäri:

Oletko huolissasi nuorten hyvinvoinnista?

Näin vastasitte: Kyllä: 85 % | Ei: 15 % (Vastauksia yhteensä 40)

Kyllä!

”Tuntuu, että nuoret voivat nykyään todella huonosti, ja avun saaminen on vaikeaa.”

”Olen erittäin huolissani enkä usko, että nuorten asema ainakaan seuraavaan neljään vuoteen parempaan suuntaan kehittyy.”

“Nuorten mielenterveyteen satsaus on ennaltaehkäisevä teko ja turvaa myös kaikkien tulevaisuutta, kun meille kasvaa terveitä ja elämäniloisia tulevaisuuden tekijöitä“

“Niin sanottu vapaa kasvatus on mennyt liian pitkälle. Kaikki nuoret eivät itse opi tulemaan toimeen yhteiskunnassa.“

”Levottomuus ja käytöshäiriöt lisääntyneet huomattavasti jo alle kouluikäisillä.”

“Sen lisäksi, mitä valtamediat uutisoivat ympäri Suomea nuorten ja lasten tekemisistä rikoksista ja päihdetapauksista, olen päässyt seuraamaan läheltä myös paikallisten nuorten tekemisiä. Surullisen moni nuori tuntuu viettävän täysin ikäiselleen sopimatonta elämää säännöllisesti, ei siis kyse pelkästä nuoruuden kokeilusta, vaan hyvin vakiintuneesta elämäntyylistä. Päihteiden käyttöä, päihtyneenä moottoriajoneuvoilla ajamista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Liikutaan vanhemmassa, epäsopivassa seurassa. Onko nykyään tärkeämpää olla lastensa kaveri kuin vanhempi?“

”Nuoret kokee tulleensa unohdetuiksi. Vanhempien antama aika lapsilleen sekä nuorille suotu lepo, koulun koventuneen tahdin lisäksi. Ei useat harrastukset viikossa korvaa kumpaakaan näistä.”

”Koulukiusaaminen ja jatkuva somessa hengailu lisää nuorten pahoinvointia.”

Ei!

“Korona-ajan härdelliä lukuunottamatta uskon, että suurimmalla osalla asiat on hyvin. Toki pahoinvoinnin syitä on tutkittava.“

