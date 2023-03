Viikon 10 kyssäri – Joko tiedät, ketä aiot äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Edellisen viikon kyssäri:

Oletko joutunut työpaikkakiusatuksi?

Näin vastasitte: Kyllä: 60 % | Ei: 40 % (Vastauksia yhteensä 30)

Kyllä!

“Terveysalalta löytyy pahimmat kiusaajat ammateista, mistä ei koskaan uskoisi. Ja esimiehet eivät uskalla pistää ”kuriin”, varmaan pelkäävät olevansa seuraavia uhreja”

Ei!

“Onneksi en. Tosin joka työpaikasta löytyy varmasti ”haastavia” työkavereita.”