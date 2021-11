KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Joulupassikampanja järjestetään nyt Pyhäjärvellä toista kertaa. Se on paikallisen yrittäjän Markkinointivartti Ky:n Kaarina Julkusen ideoima ja Pyhäjärven Yrittäjäyhdistyksen kanssa yhdessä jatkojalostettu myyntikampanja jokaisen Pyhäjärvisen yrityksen joulumyynnin edistämiseksi paikkakunnallemme. Kampanja-aika on tänä vuonna alkaen 19.11. ja päättyen 31.12.2021.

Passilla kampanjoidaan ja kannustetaan paikkakuntalaisia hyödyntämään Pyhäjärven runsasta tarjontaa, ja suuntaamaan jouluostoksensa oman kylän liikkeisiin ja palveluihin.

– Korona kuritti yrittäjiä runsaasti vuosi sitten ja passin tarkoituksena on tänäkin vuonna herätellä pyhäjärvisiä, että monipuolista tarjontaa joululle löytyy omalta paikkakunnalta ja jouluun käytettävät rahat on tärkeä jäädä paikkakunnalle. Avainsana on että yhdessä me hyödymme tästä kaikki, avaa Kaarina Julkunen passikampanjan ideaa tänä vuonna.

Joulupassin saa kampanjassa mukana olevista yrityksistä, joista saa myös yhden leiman passiin yhdestä ostoskerrasta, leimoja tarvitsee 5kpl. Leimoja voi passiinsa hankkia asiointiensa mukaan mistä tahansa kampanjassa mukana olevasta yrityksestä, samassa passissa voi olla eri yritysten leimoja.

Kampanja-aikana eli vuoden loppuun mennessä asiakas voi kerätä täyteen niin monta passia kuin haluaa. Kun passi tullee täyteen, siihen lisätään omat yhteystiedot, ja sen voi jättää mukana olevaan yritykseen. Täyden, oikein täytetyn passin palauttaneiden kesken arvotaan mukana olevien yritysten lahjoittamia palkintoja. Arvontapalkintojen lisäksi pääpalkintona on 1 kpl 100€ lahjakortti, jonka voi käyttäää kahteen kampanjassa mukana olevaan paikalliseen yritykseen.

Alapuolella olevasta ilmoituksen linkistä pystyt tarkistamaan, mitkä yritykset ovat mukana Joulupassikampanjassa. Tiedot löytyvät myös viikon 46 paperilehdestä sivulta 7.

–Passi edustaa pientä otosta yrityksistä joita meillä täällä omalla paikkakunnalla on. Pienyrittäjät ovat yhtä tärkeitä kuin isotkin ja käyttämällä mm. passissa mukana olevien palveluita, pidämme nämäkin palvelut meidän kaikkien saatavilla, vinkkaa Heidi Tiitto Pyhäjärven Yrittäjistä.

Palauta passi mihin tahansa mukana olevaan liikkeeseen määräaikaan mennessä, niin olet mukana huippupalkintojen arvonnoissa.

– Käyttämällä paikallisia yrityksiä pystyvät he myös kehittämään toimintaansa ja palvelemaan kuntalaisia yhä paremmin, miettii passikampanjasta Maarit Halonen, Pyhäjärven Yrittäjien puheenjohtaja

INTOA leimojen hankintaan ja rauhallista joulunaikaa!

Minna Montonen

Klikkaa tästä ilmoitukseen:

Joulupassi ilmoitus lehteen 2021