Mikään ei maailmassa ole niin varmaa kuin se, että jokainen elollisen populaation jäsen ikääntyy täsmälleen samaan tahtiin. Siltä eivät säästy sen enempää rikkaat kuin köyhätkään. Ikääntyminen ei katso ihon väriä, puoluekantaa, uskontoa tai mitään muutakaan asiaa, joilla ihmisiä luokitellaan. Se on ainoa asia maailmassa, jonka edessä jokainen on siltä osin tasa-arvoinen, ainakin sen ajan kuin henki pihisee.

Koska ikääntymiselle kukaan ei voi mitään, siitä on aivan turhaa keskustella. Se on kuin keskustelua säästä, jolle sillekään ei kukaan voi mitään. Ihmisten ahneus vain tuottaa tuota tarpeetonta spekulaatiota.

Ahneudesta johtuen säädetään lakeja eläkeiän nostamisesta. Sekin on kuin tekohengityksen antamista hukkumassa olevalle. Sen tarkoituksena on vain harvojen hyödyn maksimointi toisten kustannuksella.

Hyötyjen tavoittelijat ovat huolestuneet siitä, että syntyvyys on laskenut. Se johtaa työvoiman puutteeseen, mutta vähentää maapalloa tuhoavaa jatkuvaa kasvua. Röyhkeimmät puhuvat huolto- tai elatussuhteista, kun todellisuudessa ongelman muodostaa tulo- ja varallisuussuhteiden vääristymä.

Suomen tunnetuin veropakolainen oli jälleen hälytetty Suomeen vähättelemään UPM:n kartelliepäilyä kuten hän teki myös veroparatiisivuodossa Nordean kohdalla. Vuonna 2015 hän lanseerasi ehdotuksen siitä, että lapsenteko-oikeuksia alettaisiin myymään rikkaille huutokaupalla, eli vain rikkailla olisi mahdollisuus lisääntyä. Työvoimapulasta valittavien työnantajien en vain ole nähnyt tarttuvan tähän hänen ”sammakkoonsa”. Ehkäpä siksi, että työvoimapulaa se tuskin helpottaisi.

Saman ”erikoisasiantuntijana” esiintyvän herran näkemys arvonnousuveroon tuotti jälleen uuden ”sammakon”: ”Niin tuhoisaa veroa ei ole koskaan tässä maassa säädetty.” Hän tuli todistaneeksi, että rikkaiden osallistumishalu yhteisen verokakun kasvattamiseen on edelleen olematon. Vastauksena tälle veropakolaiselle voikin todeta, että ”niin tuhoisaa veronmaksajakansalaista on tästä maasta vaikea löytää”, etenkään nyt kun hän on tuloihin nähden vähäisiä veroja paennut Suomesta.

Koska rikkauksia keräävien ahneudesta johtuva maapallon tuhoutuminen on joka tapauksessa edessä, todettakoon, että menköön tämä tuhojuna päin rotkoa, rikkaat ensimmäisessä luokassa ja muut härkävaunuissa. Tervehdin ikääntymistä ja pienenevää syntyvyyttä suurella ilolla, sillä se voi hidastaa junan vauhtia.

Seppo Kinnunen