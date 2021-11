Pyhäjärvellä kaksi uutta koronatartuntaa

Pyhäjärven tautitapausten määrä nousi eilen kahdella uudella koronatartunnalla nostaen koronaluvun 19. Tänään päivitetyssä THL:n koronakartassa ei ole uusia tartuntoja Pyhäjärvellä.

PPKY Selänteen ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi kertoo, että uudet tartunnat ovat yksittäisiä ja erillisiä tapauksia, eivätkä ne liity aiemmin uutisoituun päiväkodin tartuntaketjuun.

– Altistuneet on kartoitettu. Tartunnan saaneissa on myös rokotettuja, mutta rokotetuilla taudinkuva on selkeästi lievempi.

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen, mutta uusia suosituksia tai rajoituksia ei ole alueelle linjattu. Tartuntamäärät ja ilmaantuvuus ovat kasvussa, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena.

Päivän tartuntaluvut löytyvät THL:n Koronakartalta, jonka lähteenä on tartuntatautirekisteri. Tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä ja ne päivitetään arkipäivisin kello 12.