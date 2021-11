Pyhäjärven tautitapausten määrä on kasvanut viime viikkoisesta uutisoinnista kahdella. Tapauksia on kirjattu nyt koko ajalta yhteensä 17.

Alueellinen koordinaatioryhmä on todennut kokouksessaan 2.11.2021, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen, mutta uusia suosituksia tai rajoituksia ei ole alueelle linjattu. Tartuntamäärät ja ilmaantuvuus ovat kasvussa, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena. Rokotuskattavuus nousee, vaikkakin hitaasti.

Pyhäjärvellä rokotuskattavuus on toisen annoksen kohdalla kaikissa ikäryhmissä yhteensä 68,2. Ensimmäisen annoksen on saanut yhteensä 76,6 prosenttia kaikista ikäryhmistä. Koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toisen annoksen on saanut yhteensä 65,1 prosenttia kaikista ikäryhmistä. Ensimmäisen annoksen osalta luku on 72 prosenttia.

Päivän tartuntaluvut löytyvät THL:n Koronakartalta, jonka lähteenä on tartuntatautirekisteri. Tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä ja ne päivitetään arkipäivisin kello 12.