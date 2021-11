Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski tiedotti tiistaina 2.11. puolenpäivän aikaan, että Pyhäjärvellä on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Tapaukset ovat samaa tartuntaketjua.

Koski kertoo, että tartuntoihin liittyy päiväkotialtistus ja asianosaisia on tiedotettu. Altistuneet on kartoitettu ja tarvittavat karanteenit on asetettu.