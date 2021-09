Kilometrikisaa on jäljellä enää viikko. Vielä ehtii kuitenkin polkaista mukaan!

Kuntasarjassa Pyhäjärvi polkee tälläkin hetkellä. Yhteisiä kilometrejä on kertynyt jo 147 226,7, mikä tekee 29,25 kilometriä asukasta kohden. Suursarjassa taas pyhäjärvisten joukkue nousi 10. sijalta yhdeksänneksi. Henkilöä kohden kilometrejä on kertynyt nyt 1622,7 kilometriä. Yhteensä ketjua on pyöritetty 134 680,6 kilometrin verran.

Poljetut kilometrit voi ilmoittaa pitkin kesää tai kaikki kerralla ennen kisa-ajan päättymistä. Kirjautuminen joukkueeseen vaatii sähköpostiosoitteen. Jos pyöräilijällä ei ole sähköpostia, hän voi pyytää sähköpostin omaavaa sukulaista kirjautumaan joukkueeseen ja kirjaamaan kilometrit ylös hänen puolestaan.

Juhamatic Oy on luvannut tarjota pizzat tai burgerit kaikille yli tuhat kilometriä kisa-aikana pyöräilleille. Pyhäjärven Sanomat palkitsee eniten kilometrejä nielleen pyhäkkään pokaalilla, joten tavoiteltavaa riittää ennen kuin Kilometrikisa päättyy!

Missä sinä kartutit Kilometrikisaan kilometrejä?

Lähetä meille kuva toimitus@pyhajarvensanomat.fi tai WhatsApp-viestinä ilmoitusten puhelinnumeroon 040-772 02 31

Ohjeet:

Mene verkkosivulle kilometrikisa.fi Klikkaa: Ilmoittaudu mukaan Rekisteröi oma tunnuksesi ja luo käyttäjätunnus. Halutessasi pysyä anonyyminä, voit kirjoittaa myös etu- ja sukunimesi ”nimimerkkinä”, jos et halua kilometritietojesi näkyvän muille joukkueen jäsenille. Joukkueen osallistumiskoodi Pyhäjärvi-joukkueeseen on pyhä123

Tässä vaiheessa olet mukana joukkueessa, mutta kirjaa vielä itsellesi kotikunnaksi Pyhäjärvi, tämä on tärkeää kuntakisan kannalta!

Valitse yläpalkista nimimerkkisi kohdalta avautuvasta valikosta ”Omat tiedot” Valitse valikosta kotikunnaksesi Pyhäjärvi ja tallenna.

Tässä näkymässä voit vaihtaa myös tietojasi, kuten muille joukkueen jäsenille näkyviä etu- ja sukunimitietoja. Tässä näkymässä voit halutessasi täyttää myös esimerkiksi taustatietojasi mikäli haluat arvion kalorikulutuksen laskentaan.