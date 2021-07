Minkälainen teos on Etydejä Erinomaisuudesta?

– Teos on tanssijan ja muusikon duetto, jossa käsitellään muun muassa odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa. On kiinnostavaa, kuinka pienestä on kiinni, että arvokkaana pidetty muuttuu arvottomaksi, hienostunut kääntyy brutaaliksi ja varjellun ulkokuoren alta paljastuu jotain todellisempaa, kertoo koreografi Reetta-Kaisa Iles.

Mistä ajatus kyseiseen koreografiaan? Minkälainen oli teoksen syntyprosessi?

– Etydi on sävellys, jonka tarkoituksena on perehdyttää ja harjoituttaa tekijäänsä johonkin erityistaitoon. Me valitsimme harjoituksen kohteeksi pyrkimyksen erinomaisuuteen. Kuulosta pöhköltä ja juuri sitähän se onkin; ihmisen jatkuva pyristely parempaan, enempään, suurempaan ja koreampaan. Niin pöhköä, mutta samalla niin inhimillistä, Iles alustaa.

– Tämän aiheen rinnalla lähtökohtana on ollut tanssijan ja muusikon vuorovaikutus. Katri Soinin kanssa olemme työskennelleet erityisesti liikkeen ja äänenkäytön parissa. Ajatus teoksen tekemisestä yhdessä lähtikin Katrin halusta tutustua oman äänen käyttämiseen ja sen yhdistämiseen tanssijantyöhön. On ollut ihanaa päästä tekemään teosta tanssin ja musiikin synteesissä näiden huikeiden taiteilijoiden kanssa.

Olet tehnyt töitä monipuolisesti taiteen saralla. Mitä juuri nykytanssi sinulle merkitsee ja minkälaisen ilmaisukanavan tanssiminen tarjoaa?

– Nyt tuli sellainen kysymys, että vastausta on vaikea sanallistaa. Saanko tanssia vastauksen?

Mitä odotat Täydenkuun Tansseilta?

– Pyhis on jo vuosia ollut yksi vuoden kohokohtia ammatillisesti. Pyhiksellä pääsee näkemään korkealaatuista tanssitaidetta huikeassa ympäristössä. Tunnelma on aina mitä mainioin ja esitysten lisäksi on tietysti ihanaa tavata ihmisiä, tanssia yhdessä ja käydä vaikka yöuinnilla. Odotukset ovat siis korkealla.

Miksi tulla katsomaan juuri Etydejä Erinomaisuudesta -teos?

– Tähän on nyt vastattava että Katri Soini. Hän on yksi Suomen merkittävimmistä tanssitaiteilijoista. Tässä teoksessa hän kunnostautuu myös äänitaiteilijana. Valloittava taiteilija, joka ei pelkää heittäytyä koko persoonallaan uusiin haasteisiin!

Joonas Kärkkäinen