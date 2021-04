Vaihto-opiskelu teki Mikasta maailmankansalaisen

Nimi: Mika Torvinen

Ikä: 54 v.

Ammattitutkinto: yo -merkonomi

Perhe: puoliso Krzysztof, Krzysztofin pojat, isä, äiti, veljet, veljien vaimot / tyttöystävät ja heidän lapsensa

Harrastukset: ruoanlaitto, leipominen, talojen remontointi, antiikkihuonekalujen restaurointi, puutarhan hoito, kielten opiskelu, sukututkimus, matkustelu, ystävien tapaaminen.

Ensimmäiseksi kun aamulla herään… laitan kahvinkeittimen päälle.

En voisi elää ilman…. luulin että se olisi joku kahvi tai tv, mutta koronakevät näytti ihan selvästi, että ilman partneria en voisi elää.

Pyhäjärvellä parasta on… ihmiset, sillä kaunista luontoa on muuallakin Suomessa.

Mika Torvinen ottaa vastaan lämpimästi ja täyttää tilan puheella kuin olisimme jo joskus tavanneet. Ihan kuin tulisi kaverille kylään – videon välityksellä tosin. Mika asuu tällä hetkellä kahdessa maassa: Saksassa ja Puolassa.

– Meillä on vanha maalaistalo Saksassa, mutta asun kotitoimistoni myötä myös puolisoni luona Puolassa, jonne muutin osa-aikaisesti noin kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä etsimmekin taloa täältä, mutta sopivaa ei ole tullut vielä vastaan.

Koska Krzysztof on kaivosmies puolalaisessa kuparikaivoksessa, hän ei pystynyt muuttamaan Saksaan.

Mika on jättänyt Pyhäjärven taakseen lähdettyään armeijaan 80-luvun loppupuolella.

– Vuosittain tulen käymään, mutta en ole palannut, vaikka noin 15 vuotta sitten sellainen oli mielessä. Mutta vanhemmat sanoivat että ei, hän nauraa.

Elämä on kuljettanut Mikaa ympäri maailman. Matkustelusta nauttivan miehen taipaleelle on tarttunut hänen mukaansa ainakin sata vierailtua maata.

– Ennen Saksaan muuttamista asuin myös kymmenisen vuotta Belgiassa. Lisäksi olen asunut hetket Skotlannissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa. Matkan varrelta on tarttunut mukaan myös kahdeksan eri kieltä, joita osaan puhua – viimeisimpänä olen oppinut puolaa.

Mika kertoo, että kiinnostuksesta kieliä ja niiden opettelua kohtaan hän saa kiittää Pyhäjärven lukion opettajia.

– Minulla oli todella hyvät opettajat, joiden ansiosta olen oppinut paljon kieliä.

Pyhäjärvellä Mikan perheeseen kuuluivat opettajavanhemmat Maiju ja Lauri Torvinen sekä kolme veljeä. Kotipaikka Pyhäjärvellä vaihtui usein vanhempien työn mukana.

– Opettajilla oli tuolloin mahdollisuus asua kouluilla opettaja-asuntoloissa, joten asuimme Rannankylän koululla, Jokikylän koululla ja Keskuskoululla.

Mika kertoo lapsuuteensa liittyvän paljon hyviä muistoja.

– Esimerkiksi Keskuskoululla asuessa oli paljon kavereita, koska opettajilla oli paljon lapsia, joiden kanssa leikittiin. Muistan myös leirikoulut ja sellaiset kuin Marketta Viitalan luovan liikunnan leirit, hän hymyilee.

Lapsuusmuistoissa palataan nopeasti myös kesään ja ensimmäisiin Kihupäiviin.

– Mieleen on jäänyt muistikuva, kun istuttiin kunnan talon portailla syömässä jäätelöä. Monet muistot liittyvät kesään. Rannankylässä käytiin järvellä varkain soutelemassa, sanomista olisi tullut jos vanhemmat olisi tienneet.

Mikan mukaan hänen nuoruutensa Pyhäjärvellä pystyi luottavaisesti olemaan joka paikassa.

– Olihan se hauskaa myös, kun ajeltiin hiekkateitä autoilla. Otettiin vauhtia mäkiin ja tultiin pompulla alas.

Pyhäjärveltä Mikalle on jääneet positiiviset ja rakkaat muistot.

– Eikä pidä unohtaa koko elämän mittaisia ihmissuhteita, sillä vaikka kaukana olenkin, niin aina vieraillessa koetan nähdä ystäviä mahdollisimman paljon.

Mika kertoo pitävänsä nykyisestä asuinmaastaan hirvittävän paljon.

– Monilla on paljon ennakkoluuloja Itä-Eurooppaa kohtaan, mutta ne ovat aivan turhia. Kun maahan, esimerkiksi tähän Puolaan, on tutustunut, niin voisin sanoa, että tämä on hyvin eurooppalainen – vähän kuin slaavilainen Saksa, hän pohtii.

Miehen mukaan puolalaiset ovat maanläheisiä ja toisistaan välittäviä.

– He ovat oikein herttaisia ja perherakkaita luonteeltaan. Tämä saattaa olla syynä myös siihen, että koronatilanne on täällä noin seitsemän kertaa huonompi kuin Suomessa. He ovat niin perherakkaita, etteivät jätä ketään yksin sairastamaan, minkä takia sitten kaikki sairastuvat.

Suomalaisiin ja saksalaisiin verrattuna puolalaiset ovat myöskin pandemiatilanteessakin hallitusta kohtaan jääräpäisempiä.

– Se on varmaankin kommunismin peruja, mutta he eivät mielellään tottele hallituksen komentoja toisin kuin esimerkiksi Suomessa ja Saksassa, joissa ihmiset jurnuttaa asioista kotonaan, mutta tottelevat kuitenkin.

Mika tekee töitä amerikkalaisessa kemian alan yrityksessä. Hän on työprosessipäällikkö asiakaspalvelussa.

– Firmaan haettiin suomea ja ruotsia puhuvaa asiakaspalvelijaa ja olin muutenkin aikeissa muuttaa Saksaan. Asuin tuolloin vielä Belgiassa, jonne olin muuttanut kyllästyttyäni asumaan Helsingissä ja Suomessa.

Mika kertoo, että kouluaikojen vaihto-opintojaksot muuttivat maailmankuvaa.

– Pyhäjärvellä asuessa kävin vaihto-oppilaana Rotary Clubin kautta Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Kun tulin takaisin, niin mikään ei ollut enää niin kuin ennen ja tiesin, että muutan varmaan jossain vaiheessa pois Suomesta.

Yritys toimii ympäri maailman. Mikan tehtävässä työsuunnittelun vastuu on kova.

– Samaa tehtävää melkein noin sadantuhannen työntekijän yrityksessä hoitaa lisäkseni ainoastaan kolme henkilöä. Nyt olen tehnyt töitä kotoa jo vuoden epidemian takia, enkä ole nähnyt työkavereita tuona aikana muuten kuin videon välityksellä.

Mikan ala valikoitui kiinnostuksesta työskennellä ulkomailla ja asiakaspalvelun parissa.

– En enää työskentele suoraan asiakkaiden kanssa. Tehtäväni on ratkaista ongelmia ja analysoida miksi joku asia menee pieleen ja se on mielenkiintoista – eräänlaista salapoliisityötä. Myös työympäristö on minulle mahtava, kun se on niin kansainvälinen.

Mika kertoo, että opittavaakin vielä on.

– Pitäisi kehittyä siinä, että olisi enemmän kärsivällisyyttä. Ja vaikka olen organisointikykyinen ihminen, niin minun olisi tärkeä oppia muilta, ja sitä, miten toisten kenkiin asetutaan, oma tapa ei ole aina paras tai ainut tapa ratkaista ongelmia. Toki haluan myös säilyttää motivaation eläkepäiviin asti, että viimeisetkin työvuodet olisivat mielekkäitä.

Mikan Puolan perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi bonuslasta hänen edellisestä liitostaan.

– Omia lapsia minulla ei ole, mutta puolison lapset pitävät toisena isänään. Hänen entisen vaimon kanssa olemme hyviä kavereita.

Pariskunnan harrastuksiin kuuluu yhteisen kodin etsiminen.

– Kiinteistön löytäminen on yksi työ ja harrastus, johon kuluu muutama tunti päivästä. Käymme joka viikko katsomassa kohteita, mutta vielä ei ole löytynyt sopivaa. Korona-ajan harrastuksiin on kuulunut vahvasti myös ruoanlaitto ja leipominen. Lisäksi remontoin, kunnostan vanhoja huonekaluja ja opiskelen kieliä.

Mutta mitä Mika on vienyt maailmalle mukanaan kotimaastaan Suomesta?

– Kaiken. Olen täällä hyvin suomalainen, teen suomalaista ruokaa ja sen sellaista. Silloin kun käyn kotikonnuilla, niin raahaan aina Suomen ulkopuolelta kavereita mukanani, vien kaikki saunaan. Isä ja äiti muuten varmasti tuntevat kaikki minun kaverit, Mika nauraa ja jatkaa:

– Tärkeintä minulle Suomessa ovat sukulaiset ja ystävät. Vieraillessa on myös tärkeää käydä Pyhäjärvellä, edes Vaskikellolla. Siitä saa heti sellaisen kodin tunnun, hän huokaa.

Mika kertoo saaneensa aivoverenvuodon kahdeksan vuotta sitten.

– Se muutti elämää ja kiinnostuksen kohteita. Muista huolehtiminen on minulle erityisen tärkeää, mikä liittyy omiin kokemuksiin tuolta ajalta. Siksi toivoisin, että kaikki pysyisivät terveinä tämän pandemian keskellä ja huolehtisivat myös toisistaan.

Mika haluaa lähettää myös terveisiä:

– Sydämellisiä terveisiä kaikille koulukavereille, opettajille ja naapureille. Toivottavasti taas tavataan.

Artikkelin kuvat: Mika Torvinen