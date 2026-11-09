Sähkölinjojen maanomistajakorvauksista yhteinen lausunto

Vieraskynä

Toteutunut lunastuslain uudistus on iso ja tärkeä parannus maanomistajien omaisuudensuojaan, mutta riittämätön sähkölinjojen korvaamisessa…

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