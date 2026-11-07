Betonielementtien talvisäilytys on puheenaiheena puskaradiossa

Jaana Koski

Pyhäjärven hyvinvointitalon rakentamisen viivästyminen on herättänyt huolta betonielementtien ulkovarastointiin liittyen. Suomen Betoniyhdistyksen johtava asiantuntija ja Pyhäjärven kaupungin tekninen johtaja vastaavat lukijoiden kysymyksiin.

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Mitä hyvinvointitalon työmaalla puuhataan?

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Mitä hyvinvointitalon työmaalla puuhataan?

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.4.2026 10:00 0

Keskeisellä paikalla Pyhäsalmen taajamassa sijaitseva hyvinvointitalon työmaa puhuttaa kansaa. Tekninen johtaja Sami Laukkanen vastaa lukijan kysymyksiin.

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Lukija kysyy: Kenen vastuulla on tienviittojen kunnossapito?

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Lukija kysyy: Kenen vastuulla on tienviittojen kunnossapito?

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 9.1.2026 12:59 0

Lukijamme silmiin on osunut Pyhäjärvellä tienviittoja, jotka vänköttävät mihin sattuu, jonka vuoksi hän halusi tietää, kenelle tienviittojen kunnossapito kuuluu. Selvitimme asiaa Pyhäjärven kaupungin tekniseltä johtajalta Sami Laukkaselta.

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Kenen pussista kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkolle kuuluu maksaa?

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Kenen pussista kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkolle kuuluu maksaa?

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.12.2025 10:31 0

Edellisessä valtuuston kokouksessa puheenaiheeksi nousi kevyen liikenteen väylän rakentaminen Rinnetie–Laurilantie välille sekä sen kustannukset.

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