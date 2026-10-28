Pyhäjärven Sanomien varhaisjakeluun muutoksia – lehti jaetaan Pyhäjärvellä paikallisin voimin

Sonja Röytiö

Keskiviikosta 4. marraskuuta alkaen Pyhäjärven Sanomat kolahtaa paikallisten postilaatikkoon pyhäjärvisen yrityksen toimittamana varhaisjakelualueella.

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Yhtiön perustaminen pöytäkirjojen kertomana

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Yhtiön perustaminen pöytäkirjojen kertomana

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.11.2025 08:27 0

Tammikuun 16. päivänä 1958 pidetyssä Pyhäjärven Sanomat Oy:n johtokunnan kokouksessa päätettiin yksimielisesti antaa lehden isännöitsijänä toimineelle Job Murtomäelle myös lehden päätoimittajan tehtävät. 

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Aloitus Pyhäjärvi-Seuran siipien suojassa

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Aloitus Pyhäjärvi-Seuran siipien suojassa

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.11.2025 07:17 0

"Kun tämä pyhäjärveläisten oma uutis- ja ilmoituslehti nyt lähtee alkutaipaleelleen, toivomme sen saavan sijansa kaikkien pitäjäläisten sydämissä.

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Päätoimittaja Jouko Moilanen 2011–2015: Ulkoasu uusiksi ja ryhtiä sisältöön

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Päätoimittaja Jouko Moilanen 2011–2015: Ulkoasu uusiksi ja ryhtiä sisältöön

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Kirjoittanut Jaana Koski 13.11.2025 10:00 0

"Ulkoasu-uudistus ei tarkoita pelkästään ulkoasua, vaan myös sisällön täytyy uudistua ja selkeytyä."

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Päätoimittaja Ulla Leppänen 1978–2010: Lehdentekijöistä sorvattu tietotekniikan taitajia

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Päätoimittaja Ulla Leppänen 1978–2010: Lehdentekijöistä sorvattu tietotekniikan taitajia

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.11.2025 08:00 0

"Sitten lehtimaailma mullistui. Tietotekniikka monine ohjelmineen puski jokaiseen lehtitaloon."
Julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 12.10.2005.

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Itsenäinen lehti on paikkakunnan majakka

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Itsenäinen lehti on paikkakunnan majakka

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Kirjoittanut Vieraskynä 12.11.2025 11:12 0

Minulla Pyhäjärven Sanomat Oy:n hallituksen puheenjohtajana on kunnia tuoda hallituksen tervehdys 70 vuoden iän saavuttaneen lehtemme lukijoille sekä yhteistyökumppaneille.

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