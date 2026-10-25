Tyhjät kädet

Vieraskynä

Tyhjillä käsillä kuvataan kuinka meillä ei ole mitään sellaista tuotavaa Jumalalle, jolla voisimme ostaa pelastusta…

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Kaksi valintaa

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Kaksi valintaa

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.6.2026 06:00 0

Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: ”Tahdotteko tekin mennä pois?”. Simon Pietari vastasi hänelle: Herra kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä (Joh.6:67–69).

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Kutsu

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Kutsu

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.2.2026 07:07 0

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan ( 2.Kor 5:19).

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Jumalan kasvot

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Jumalan kasvot

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Kirjoittanut Vieraskynä 19.10.2025 06:00 0

Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Psalmi 45:12.

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Seuraa minua

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Seuraa minua

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.6.2025 06:00 0

Matt. 9:9: ”Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä". Samalla tavoin Jeesus kutsui kalastajia seuraamaan häntä.

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Rauhaa ja onnellisuutta anteeksiannosta

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Rauhaa ja onnellisuutta anteeksiannosta

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.4.2025 05:33 0

Loukatuksi tuleminen haavoittaa. Se särkee sydämen ja hajottaa ystävyyssuhteita. ”Miten se saattoi sanoa niin pahasti minulle! Miten voin koskaan antaa anteeksi ja unohtaa!” Anteeksiantaminen on vaikeaa.

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