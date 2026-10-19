Pyhäjärven bingo palasi 125 pelaajan voimin

Jenna Qvick

Bingo käynnistyi jälleen säännöllisenä vuosien tauon jälkeen. Tapahtuma sai lämpimän vastaanoton ja pelaajia saapui paikalle myös lähikunnista.

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