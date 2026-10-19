Muisteluita menneiltä vuosilta

Vieraskynä

Lukutoukka Pyhäjärveltä   Synnyin vapun tienoilla 1938 Lohvan Torvelassa…

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Muistelen kouluvuosiani

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Muistelen kouluvuosiani

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.5.2026 06:00 0

Menin ensimmäiselle luokalle syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1955. Äiti meinasi tulla viemään. Sanoin hänelle, ettet tule, menen yksin ja menin. Ekaluokalla opettajana oli Vera Römpötti. Luokka oli Köpsin koulun Lammasmäen puoleisessa päädyssä.

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Kaksi ikkunaa

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Kaksi ikkunaa

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Kirjoittanut Vieraskynä 17.1.2026 08:00 0

En ole pitkiin aikoihin käynyt kirkossa tai missään muussakaan kristillisessä tilaisuudessa. Olen kait ollut niin paljon matkan päällä, että kun kotiin on tullut, sieltä ei tule lähdettyä. Jos ei ole painavaa pakkoa tai sovittua työtä.

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Onni on rauhassa

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Onni on rauhassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 3.1.2026 07:00 0

Isossa maailmankuvassa lueskelin erästä teosta, jossa käsiteltiin aihetta, kuinka maailma muuttui ja on muuttunut. Vuonna 1945 syntyi maailmanjärjestys, jonka opimme tuntemaan nimellä kylmä sota. Napoja oli kaksi, itä ja länsi.

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Paimenessa Pyhäjärvellä

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Paimenessa Pyhäjärvellä

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.12.2025 06:00 0

Kotini Kiusalan lehmät laidunnettiin talon ympärillä olleissa metsissä pitkän aikaa. Olin usein paimenessa, jolloin estettiin, etteivät lehmät lähteneet kauas ja mitään vaaraa ei ollut. Kesällä 1948 paimenessa tapahtui sellaista, jonka muistan.

Armas Kumpulainen, muisto, salmen saha Armas Kumpulainen, muisto, salmen sahaVKO41 50v Pyhasalmen Saha 9.10.1975

Nuoruusmuisto Pyhäjärveltä

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Nuoruusmuisto Pyhäjärveltä

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Kirjoittanut Vieraskynä 10.10.2025 17:18 0

Viime lehdessä ollut Salmen Sahan ja johtaja Paavo Nordbergistä laatimani haastattelu kirvoitti tämä muiston esille. Isäni myi 300 tukkirunkoa Salmen Sahalle. Minä kaadoin ja katkoin ne metsässä veljeni Villen kanssa.

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