Halloweenin tunnelmaa ilmassa – tyttöjen oma-aloitteisuus palkittiin

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Halloweenteemaista tapahtumaa vietettiin tiistaina 13.9…

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