Taiteen kautta talojen suunnitteluun

Jenna Qvick

Pyhäjärveltä lähtöisin oleva Emma Montonen löysi alan, jossa yhdistyvät luovuus ja tekninen osaaminen. Kolmatta vuotta Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevasta Emmasta tulee rakennusarkkitehti.

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Pyhäjärven Sanomien syntymäpäivä innosti yli sata taiteilemaan

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Pyhäjärven Sanomien syntymäpäivä innosti yli sata taiteilemaan

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Kirjoittanut Jaana Koski 13.10.2025 16:46 0

Pyhäjärven Sanomien 70-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn piirustuskilpailun voittajat on valittu. Voittajapiirustukset julkaistaan 12. marraskuuta ilmestyvässä juhlalehdessä.

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Pohjoinen metallimusiikki saa oman näyttelynsä Ouluun – nyt näyttelyyn etsitään esineitä ja muistoja

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Pohjoinen metallimusiikki saa oman näyttelynsä Ouluun – nyt näyttelyyn etsitään esineitä ja muistoja

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 3.3.2025 17:26 0

Ouluun vuonna 2026 pystytettävä Metallikausi-näyttely etsii nyt metallimusiikkiin liittyvää materiaalia Pohjois-Pohjanmaalta. Näyttely pyrkii kunnioittamaan alueen musiikkiperintöä osallistamalla alueen ihmisiä.

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Kansanmusiikkiyhtye Rällä saapuu Pyhäjärvelle

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Kansanmusiikkiyhtye Rällä saapuu Pyhäjärvelle

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 28.2.2023 11:30 0

Oululainen Kansanmusiikkiyhtye Rällä esiintyy torstaina Pyhäsalmen VPK:lla. Konsertissa on luvassa maakuntamme ja Torniojokilaakson alueen musiikin helmiä sekä tuttuja kansanmusiikin klassikoita.

Euroopan kielten päivä, Eurooppa, ikosen koulu, Opiskelu Euroopan kielten päivä, Eurooppa, ikosen koulu, OpiskeluIkosen koulun oppilaiden Saimi Kumpulaisen, Rasmus Päivärinnan sekä Anni Pellilän piirtämät teokset Euroopan kielten päivään liittyen.

Euroopan kielten päivää vietettiin Ikosen koululla

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Euroopan kielten päivää vietettiin Ikosen koululla

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 28.9.2021 14:00 0

Euroopan kielten päivää on vietetty vuodesta 2001 Euroopan neuvoston aloitteesta. Euroopan kieltenpäivä on 26.9, mutta päivän satuttua viikonlopulle koululaiset juhlistivat Euroopan kielellistä rikkautta jo perjantaina.

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