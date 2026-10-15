Tuomas Vanhanen on nyt tekniikan tohtori

Jenna Qvick

Pyhäjärvellä lapsuutensa viettänyt Tuomas Vanhanen on väitellyt tekniikan tohtoriksi. Väitöskirjassaan hän tutki kaupunkien energiatehokkuutta, ilmastotavoitteita ja energiakustannuksia.

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Mariasta tuli Marsin tutkija ja satelliittien rakentaja – avaruustutkimus lisää ymmärrystä maailman tilasta

Tilaajille

Mariasta tuli Marsin tutkija ja satelliittien rakentaja – avaruustutkimus lisää ymmärrystä maailman tilasta

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 7.7.2026 15:15 0

Pyhäjärveltä voi ponnistaa vaikka avaruustutkimuksen huipulle. Maria Hieta väitteli tohtoriksi avarustieteen ja -tekniikan alalta. 

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