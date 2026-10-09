Työnhakuprofiililla osaaminen esille

Jaana Koski

Syyskuussa työnhakijoille tuli velvoite laatia työnhakuprofiili Työmarkkinatorille 15 arkipäivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä. Raahen työllisyysalueen koordinoiva asiantuntija kertoo, kuinka työnhakuprofiilien teko on lähtenyt sujumaan.

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