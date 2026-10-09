Metsä on Villen työ, harrastus ja intohimo

Jenna Qvick

Ville on kasvanut luonnon keskellä ja viihtyy siellä edelleen niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Metsästys on hänelle tärkeä harrastus ja syksyn myötä metsällä vietetty aika lisääntyy entisestään.

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