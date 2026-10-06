Viikon 42 kysymys: Onko kelirikko aiheuttanut ongelmia arkeesi?

Viime viikolla kyselimme liikuntatottumuksista. Suurimalla osalla vastaajista liikunta on osa arkea. Tällä viikolla kuulostelemme onko kelirikko häirinnyt lukijoiden elämää. Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!
Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Kuuluuko liikunta arkeesi?
Kyllä 91 % | Ei 9 % (Vastauksia yhteensä 33)
Kyllä
“Harrastan kahta eri liikuntalajia. Ne ovat arjen rutiini, joita en ohita missään tilanteessa. “
“Kyllä. Joka päivä tulee liikuttua. Sali 3x viikko, kävely joka päivä. “
“Aina liikutaan, kun jalat vievät eteenpäin.“
“Vesijumppaa, sulkapalloa ynnä muuta.“
“Kyllä kuuluu. Voimaa, notkeutta ja kestävyyttä. Hyvä ruokavalio ja tasainen unirytmi. Sosiaaliset suhteetkin on kunnossa.“
“Joka päivä paljon hyötyliikuntaa niin sisällä kuin ulkonakin.“
“Joka päivä jollain lailla.“
“Työn ohessa hyötyliikunta!“
“Sellaisina päivinä kun fyysinen kunto kestää, niin kyllä.”
Ei
“Liikun pyörillä sitä enemmän.”
“Liikunta kuluttaa niveliä.”