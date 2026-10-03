Bingo tekee paluun – Pohti ja Eläkeliitto löi hynttyyt yhteen

Sonja Röytiö

Ennen tavattiin sanoa, että Pyhäjärven Pohti elää bingosta ja tangosta, mutta viime vuosina ei ole enää bingoa huudettu kuin satunnaisissa tapahtumissa. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä bingo tekee paluun sunnuntaipäiviin.

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Pyhäsalmen Suurlavan tanssikesä kutsuu liikkumaan

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Pyhäsalmen Suurlavan tanssikesä kutsuu liikkumaan

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Kirjoittanut Jaana Koski 16.5.2026 22:22 0

Pyhäsalmen Suurlavalla pyörähtää tiistaina 26. toukokuuta käyntiin 62. tanssikesä. 

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Talvi taipuu kulttuurista nauttien – Ikosella seurataan rengin rakkauselämää

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Talvi taipuu kulttuurista nauttien – Ikosella seurataan rengin rakkauselämää

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 9.1.2026 14:41 0

Pyhäjärviset yhdistykset löivät hynttyyt yhteen ja yhdessä kaupungin kanssa käynnistävät vuoden Talven taittajaiset -tapahtumallaan. Kaikille avoimessa tapahtumassa nautitaan elämyksellistä ohjelmaa sekä kakkukahvit.

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Yhteinen lenkki kuntoon katsomatta – juoksutapahtumassa tärkeintä on liikunnan ilo

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Yhteinen lenkki kuntoon katsomatta – juoksutapahtumassa tärkeintä on liikunnan ilo

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 30.9.2025 06:29 0

Villa Hymyn pihasta starttaava Hyvän mielen juoksutapahtuma tuo aikuisillekin kaivattua yhteistä liikunnan iloa. Uudistettu Tepin lenkki kuuluu osaksi matalan kynnyksen tapahtuman reitistöä.

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