Pyhäjärven Yrittäjien vastine kaupunginvaltuustossa esitettyihin väitteisiin

Vieraskynä

Pyhäjärven Yrittäjät ry haluaa oikaista viime kaupunginvaltuuston kokouksessa esitetyt virheelliset tiedot yhdistyksen jäsenmäärästä, edustavuudesta sekä roolista.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

anna-maija ojala, Hannele Konsén, kaavoitus, Lauluräme, Ojala, tuulivoima, tuulivoimapuisto, vastine, Winda Energy anna-maija ojala, Hannele Konsén, kaavoitus, Lauluräme, Ojala, tuulivoima, tuulivoimapuisto, vastine, Winda Energytuulimylly

Vastine Ojalan kirjoitukseen

Tilaajille

Vastine Ojalan kirjoitukseen

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 13.4.2026 13:10 0

Winda Energyllä on hankekehitysvaiheessa Pyhäjärven Laulurämeen tuulivoimahanke, jonka tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 26.3.2026. Haluamme oikaista 9.4.

kivijalkakauppa, paikalliset palvelut, pk-yritys, yrittäjä, yrittäjäyhdistys, yrittäjyys kivijalkakauppa, paikalliset palvelut, pk-yritys, yrittäjä, yrittäjäyhdistys, yrittäjyysrichard-balog-H9GZgI6jU7Y-unsplash

Yrittäjän arkea

Tilaajille

Yrittäjän arkea

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 20.5.2024 18:50 0

Viime vuodet ovat olleet monella tapaa haasteellisia. Yrittäjien jaksamista on koeteltu ja yleinen kustannusten nousu on sumentanut näkymää tulevaisuudesta. Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä odotetaan ja vaaditaan paljon Suomessa.

Matti Kanhgasharju, mielipide, Muppet-show, Muppet-ukot, seppo kinnunen, vastaus, vastine Matti Kanhgasharju, mielipide, Muppet-show, Muppet-ukot, seppo kinnunen, vastaus, vastinemohamed-m-29xFx7xQAqA-unsplash

Matti vastaa Sepolle

Tilaajille

Matti vastaa Sepolle

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 9.3.2024 07:00 0

Vastauksia Seppo Kinnuselle, ja kiitokset hänen runsaasta vaivannäöstään analysoidessaan fiktiivistä tekstiäni Muppet-ukoista. Hän ehdottaa jälkikäteisesti, että anomus olisi pitänyt lähettää ”sinne, minne päivä ei paista”.

matti kangasharju, mielipide, nato, seppo kinnunen, väittely, vastaus, vastine matti kangasharju, mielipide, nato, seppo kinnunen, väittely, vastaus, vastinePS netti Lukijalta kuva lasit

Sepon vastaus Matille: Argumentit puuttuvat

Tilaajille

Sepon vastaus Matille: Argumentit puuttuvat

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 17.2.2024 08:15 0

Matti Kangasharjun mielipiteisiini kohdistamasta kirjoituksesta puuttuvat argumentit tyystin.

Kiertotalousterminaari, kommentti, liisa ilkka, mielipide, Oikaisu, ruotanen Kiertotalousterminaari, kommentti, liisa ilkka, mielipide, Oikaisu, ruotanenPS netti Lukijalta kynä kukka

Väsynyt vääntämään kiertotalousterminaalista

Tilaajille

Väsynyt vääntämään kiertotalousterminaalista

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 17.2.2024 07:00 0

8.2. verkossa ja 14.2. lehdessä julkaistiin oikaisu, jossa kerrotaan GRK Suomi Oy:n yhä pitävän avoimena mahdollisuutta kiertotalousterminaalin rakentamisteen Ruotaselle.

Jätä kommentti